Chia Network סֵמֶל

Chia Network מְחִיר(XCH)

1 XCH ל USDמחיר חי:

$9.465
$9.465$9.465
-2.17%1D
USD
Chia Network (XCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:53:19 (UTC+8)

Chia Network (XCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 9.385
$ 9.385$ 9.385
24 שעות נמוך
$ 10.009
$ 10.009$ 10.009
גבוה 24 שעות

$ 9.385
$ 9.385$ 9.385

$ 10.009
$ 10.009$ 10.009

$ 1,934.50687188
$ 1,934.50687188$ 1,934.50687188

$ 8.608855748047983
$ 8.608855748047983$ 8.608855748047983

+0.46%

-2.17%

-0.08%

-0.08%

Chia Network (XCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.468. במהלך 24 השעות האחרונות, XCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.385 לבין שיא של $ 10.009, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,934.50687188, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.608855748047983.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCH השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -2.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chia Network (XCH) מידע שוק

No.299

$ 136.45M
$ 136.45M$ 136.45M

$ 87.87K
$ 87.87K$ 87.87K

$ 314.26M
$ 314.26M$ 314.26M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

שווי השוק הנוכחי של Chia Network הוא $ 136.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.87K. ההיצע במחזור של XCH הוא 14.41M, עם היצע כולל של 33191992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.26M.

Chia Network (XCH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Chia Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.20995-2.17%
30 ימים$ -0.817-7.95%
60 ימים$ -0.195-2.02%
90 ימים$ -3.127-24.83%
Chia Network שינוי מחיר היום

היום,XCH רשם שינוי של $ -0.20995 (-2.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Chia Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.817 (-7.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Chia Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XCH ראה שינוי של $ -0.195 (-2.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Chia Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.127 (-24.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chia Network (XCH)?

בדוק את Chia Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהChia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Chia Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Chia Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךChia Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Chia Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chia Network (XCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chia Network (XCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chia Network.

בדוק את Chia Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Chia Network (XCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chia Network (XCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Chia Network (XCH)

מחפש איך לקנותChia Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Chia Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XCH למטבעות מקומיים

Chia Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Chia Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרChia Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Chia Network

כמה שווה Chia Network (XCH) היום?
החי XCHהמחיר ב USD הוא 9.468 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XCH ל USD?
המחיר הנוכחי של XCH ל USD הוא $ 9.468. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chia Network?
שווי השוק של XCH הוא $ 136.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XCH?
ההיצע במחזור של XCH הוא 14.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XCH?
‏‏XCH השיג מחיר שיא (ATH) של 1,934.50687188 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XCH?
XCH ‏‏רשם מחירATL של 8.608855748047983 USD.
מהו נפח המסחר של XCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XCH הוא $ 87.87K USD.
האם XCH יעלה השנה?
XCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:53:19 (UTC+8)

Chia Network (XCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XCH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XCH
XCH
USD
USD

1 XCH = 9.468 USD

מסחרXCH

USDTXCH
$9.465
$9.465$9.465
-2.22%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד