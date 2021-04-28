Chia Network (XCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.468. במהלך 24 השעות האחרונות, XCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.385 לבין שיא של $ 10.009, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,934.50687188, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.608855748047983.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XCH השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -2.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Chia Network (XCH) מידע שוק
No.299
$ 136.45M
$ 87.87K
$ 314.26M
14.41M
33,191,992
2021-04-28 00:00:00
CHIA
שווי השוק הנוכחי של Chia Network הוא $ 136.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 87.87K. ההיצע במחזור של XCH הוא 14.41M, עם היצע כולל של 33191992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 314.26M.
Chia Network (XCH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Chia Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.20995
-2.17%
30 ימים
$ -0.817
-7.95%
60 ימים
$ -0.195
-2.02%
90 ימים
$ -3.127
-24.83%
Chia Network שינוי מחיר היום
היום,XCH רשם שינוי של $ -0.20995 (-2.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Chia Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.817 (-7.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Chia Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XCH ראה שינוי של $ -0.195 (-2.02%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Chia Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -3.127 (-24.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Chia Network (XCH)?
Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.