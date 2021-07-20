עוד על WITCH

Witch Token סֵמֶל

Witch Token מְחִיר(WITCH)

1 WITCH ל USDמחיר חי:

$0.059
$0.059$0.059
+2.25%1D
USD
Witch Token (WITCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:18 (UTC+8)

Witch Token (WITCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0543
$ 0.0543$ 0.0543
24 שעות נמוך
$ 0.0634
$ 0.0634$ 0.0634
גבוה 24 שעות

$ 0.0543
$ 0.0543$ 0.0543

$ 0.0634
$ 0.0634$ 0.0634

$ 1.85192362
$ 1.85192362$ 1.85192362

$ 0.044990485316681025
$ 0.044990485316681025$ 0.044990485316681025

-0.68%

+2.25%

+1.72%

+1.72%

Witch Token (WITCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.059. במהלך 24 השעות האחרונות, WITCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0543 לבין שיא של $ 0.0634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WITCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.85192362, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.044990485316681025.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WITCH השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, +2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Witch Token (WITCH) מידע שוק

No.1958

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 154.44K
$ 154.44K$ 154.44K

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

27.30M
27.30M 27.30M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

27.29%

2021-07-20 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Witch Token הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 154.44K. ההיצע במחזור של WITCH הוא 27.30M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.90M.

Witch Token (WITCH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Witch Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.001298+2.25%
30 ימים$ +0.0017+2.96%
60 ימים$ -0.0024-3.91%
90 ימים$ -0.0113-16.08%
Witch Token שינוי מחיר היום

היום,WITCH רשם שינוי של $ +0.001298 (+2.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Witch Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0017 (+2.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Witch Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WITCH ראה שינוי של $ -0.0024 (-3.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Witch Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0113 (-16.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Witch Token (WITCH)?

בדוק את Witch Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWitch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Witch Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWITCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Witch Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWitch Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Witch Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Witch Token (WITCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Witch Token (WITCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Witch Token.

בדוק את Witch Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Witch Token (WITCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Witch Token (WITCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WITCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Witch Token (WITCH)

מחפש איך לקנותWitch Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Witch Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WITCH למטבעות מקומיים

1 Witch Token(WITCH) ל VND
1,552.585
1 Witch Token(WITCH) ל AUD
A$0.09027
1 Witch Token(WITCH) ל GBP
0.04366
1 Witch Token(WITCH) ל EUR
0.05015
1 Witch Token(WITCH) ל USD
$0.059
1 Witch Token(WITCH) ל MYR
RM0.2478
1 Witch Token(WITCH) ל TRY
2.41841
1 Witch Token(WITCH) ל JPY
¥8.673
1 Witch Token(WITCH) ל ARS
ARS$77.939
1 Witch Token(WITCH) ל RUB
4.76956
1 Witch Token(WITCH) ל INR
5.16663
1 Witch Token(WITCH) ל IDR
Rp951.61277
1 Witch Token(WITCH) ל KRW
81.83064
1 Witch Token(WITCH) ל PHP
3.34235
1 Witch Token(WITCH) ל EGP
￡E.2.86091
1 Witch Token(WITCH) ל BRL
R$0.31978
1 Witch Token(WITCH) ל CAD
C$0.08142
1 Witch Token(WITCH) ל BDT
7.17794
1 Witch Token(WITCH) ל NGN
90.21395
1 Witch Token(WITCH) ל COP
$236.94754
1 Witch Token(WITCH) ל ZAR
R.1.03486
1 Witch Token(WITCH) ל UAH
2.44555
1 Witch Token(WITCH) ל VES
Bs8.26
1 Witch Token(WITCH) ל CLP
$56.581
1 Witch Token(WITCH) ל PKR
Rs16.72768
1 Witch Token(WITCH) ל KZT
31.56736
1 Witch Token(WITCH) ל THB
฿1.91396
1 Witch Token(WITCH) ל TWD
NT$1.79714
1 Witch Token(WITCH) ל AED
د.إ0.21653
1 Witch Token(WITCH) ל CHF
Fr0.0472
1 Witch Token(WITCH) ל HKD
HK$0.46079
1 Witch Token(WITCH) ל AMD
֏22.52738
1 Witch Token(WITCH) ל MAD
.د.م0.531
1 Witch Token(WITCH) ל MXN
$1.09976
1 Witch Token(WITCH) ל SAR
ريال0.22125
1 Witch Token(WITCH) ל PLN
0.21476
1 Witch Token(WITCH) ל RON
лв0.25488
1 Witch Token(WITCH) ל SEK
kr0.56168
1 Witch Token(WITCH) ל BGN
лв0.09853
1 Witch Token(WITCH) ל HUF
Ft20.06118
1 Witch Token(WITCH) ל CZK
1.23841
1 Witch Token(WITCH) ל KWD
د.ك0.017995
1 Witch Token(WITCH) ל ILS
0.19883
1 Witch Token(WITCH) ל AOA
Kz53.78263
1 Witch Token(WITCH) ל BHD
.د.ب0.022243
1 Witch Token(WITCH) ל BMD
$0.059
1 Witch Token(WITCH) ל DKK
kr0.37642
1 Witch Token(WITCH) ל HNL
L1.54462
1 Witch Token(WITCH) ל MUR
2.69276
1 Witch Token(WITCH) ל NAD
$1.03427
1 Witch Token(WITCH) ל NOK
kr0.59531
1 Witch Token(WITCH) ל NZD
$0.1003
1 Witch Token(WITCH) ל PAB
B/.0.059
1 Witch Token(WITCH) ל PGK
K0.24898
1 Witch Token(WITCH) ל QAR
ر.ق0.21417
1 Witch Token(WITCH) ל RSD
дин.5.91062

Witch Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Witch Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWitch Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Witch Token

כמה שווה Witch Token (WITCH) היום?
החי WITCHהמחיר ב USD הוא 0.059 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WITCH ל USD?
המחיר הנוכחי של WITCH ל USD הוא $ 0.059. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Witch Token?
שווי השוק של WITCH הוא $ 1.61M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WITCH?
ההיצע במחזור של WITCH הוא 27.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WITCH?
‏‏WITCH השיג מחיר שיא (ATH) של 1.85192362 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WITCH?
WITCH ‏‏רשם מחירATL של 0.044990485316681025 USD.
מהו נפח המסחר של WITCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WITCH הוא $ 154.44K USD.
האם WITCH יעלה השנה?
WITCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WITCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:52:18 (UTC+8)

