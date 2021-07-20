Witch Token (WITCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.059. במהלך 24 השעות האחרונות, WITCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0543 לבין שיא של $ 0.0634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WITCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.85192362, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.044990485316681025.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WITCH השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, +2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Witch Token (WITCH) מידע שוק
No.1958
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
$ 154.44K
$ 154.44K$ 154.44K
$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M
27.30M
27.30M 27.30M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
27.29%
2021-07-20 00:00:00
ETH
שווי השוק הנוכחי של Witch Token הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 154.44K. ההיצע במחזור של WITCH הוא 27.30M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.90M.
Witch Token (WITCH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Witch Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.001298
+2.25%
30 ימים
$ +0.0017
+2.96%
60 ימים
$ -0.0024
-3.91%
90 ימים
$ -0.0113
-16.08%
Witch Token שינוי מחיר היום
היום,WITCH רשם שינוי של $ +0.001298 (+2.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Witch Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0017 (+2.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Witch Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WITCH ראה שינוי של $ -0.0024 (-3.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Witch Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0113 (-16.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Witch Token (WITCH)?
WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft).
Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.
Witch Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Witch Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWITCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Witch Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWitch Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Witch Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Witch Token (WITCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Witch Token (WITCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Witch Token.
הבנת הטוקנומיקה של Witch Token (WITCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WITCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Witch Token (WITCH)
מחפש איך לקנותWitch Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Witch Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.