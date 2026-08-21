קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על VeChain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על VeChain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על VET

VET מידע על מחיר

מה זה VET

VET מסמך לבן

VET אתר רשמי

VET טוקניומיקה

VET תחזית מחיר

VET היסטוריה

VET מדריך קנייה

VETממיר מטבעות לפיאט

VET ספוט

VET חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VeChain (VET) ניתוח טכני היום

VeChain (VET) ניתוח טכני היום

דף VeChain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VET מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של VeChain למטה.

VeChain (VET) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.005239--+15.90%+6.89%-21.06%
למידע נוסף על VeChain מחיר

VeChain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של VeChain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 3
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.005238
0.005238
R2
0.005238
0.005237
R1
0.005237
0.005237
PP
0.005237
0.005237
S1
0.005236
0.005236
S2
0.005236
0.005236
S3
0.005235
0.005236

VeChain אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.10M
$7.32 M
$7.42 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.08M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.59 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.67 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.81 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.84 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

VeChain זרימת הון

זרימת נטו פנימהVETUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.01
2026-08-20$0.06 M0.01
2026-08-19$0.04 M0.00
2026-08-18-$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.02 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על VeChain

סחור ב VeChain (VET) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב VeChain מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTVET
$0.005239
$0.005239$0.005239
+2.52%
14.18M (USDT)
/USDCVET
$0.005236
$0.005236$0.005236
+2.66%
10.73M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

VET-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0.005239 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.