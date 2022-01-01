VeChain (VET) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VeChain (VET), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VeChain (VET) מידע Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding. אתר רשמי: https://www.vechain.org/ מסמך לבן: https://docs.vechain.org סייר בלוקים: https://vechainstats.com קנה VETעכשיו!

VeChain (VET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VeChain (VET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B ההיצע הכולל: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B אספקה במחזור: $ 85.99B $ 85.99B $ 85.99B FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B שיא כל הזמנים: $ 0.279457 $ 0.279457 $ 0.279457 שפל כל הזמנים: $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 $ 0.00167765732958 מחיר נוכחי: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 למידע נוסף על VeChain (VET) מחיר

VeChain (VET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VeChain (VET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VETטוקניומיקה, חקרו אתVETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VET מעוניין להוסיף את VeChain (VET) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VET, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VET ב-MEXC עכשיו!

VeChain (VET) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VETעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VET עכשיו את היסטוריית המחירים!

VET חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VET עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VET משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VETעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

