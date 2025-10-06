Uranus מחיר היום

מחיר Uranus (URANUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.12268, עם שינוי של 12.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ URANUS ל USD הוא $ 0.12268 לכל URANUS.

Uranus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- URANUS. ב‑24 השעות האחרונות, URANUS סחר בין $ 0.11316 (נמוך) ל $ 0.15737 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, URANUS נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -63.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 248.86K.

Uranus (URANUS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 248.86K$ 248.86K $ 248.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Uranus הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 248.86K. ההיצע במחזור של URANUS הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.