Uranus (URANUS) תחזית מחיר (USD)

קבל Uranus תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה URANUS יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Uranus % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1396 $0.1396 $0.1396 -4.76% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Uranus תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Uranus (URANUS) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Uranus ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1396 בשנת 2025. Uranus (URANUS) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Uranus ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.146580 בשנת 2026. Uranus (URANUS) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של URANUS הוא $ 0.153909 עם 10.25% שיעור צמיחה. Uranus (URANUS) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של URANUS הוא $ 0.161604 עם 15.76% שיעור צמיחה. Uranus (URANUS) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של URANUS הוא $ 0.169684 עם 21.55% שיעור צמיחה. Uranus (URANUS) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של URANUS הוא $ 0.178168 עם 27.63% שיעור צמיחה. Uranus (URANUS) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Uranus עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.290218. Uranus (URANUS) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Uranus עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.472735. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1396 0.00%

2026 $ 0.146580 5.00%

2027 $ 0.153909 10.25%

2028 $ 0.161604 15.76%

2029 $ 0.169684 21.55%

2030 $ 0.178168 27.63%

2031 $ 0.187077 34.01%

2032 $ 0.196431 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.206252 47.75%

2034 $ 0.216565 55.13%

2035 $ 0.227393 62.89%

2036 $ 0.238763 71.03%

2037 $ 0.250701 79.59%

2038 $ 0.263236 88.56%

2039 $ 0.276398 97.99%

2040 $ 0.290218 107.89% הצג עוד לטווח קצר Uranus תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1396 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.139619 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.139733 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.140173 0.41% Uranus (URANUS) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורURANUSב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1396 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Uranus (URANUS) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורURANUS , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.139619 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Uranus (URANUS) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורURANUS , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.139733 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Uranus (URANUS) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורURANUS הוא $0.140173 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Uranus מחיר נוכחי $ 0.1396$ 0.1396 $ 0.1396 שינוי מחיר (24 שעות) -4.76% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 220.64K$ 220.64K $ 220.64K נפח (24 שעות) -- המחיר URANUS העדכני הוא $ 0.1396. יש לו שינוי של -4.76% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 220.64Kב 24 שעות. בנוסף, URANUS יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה URANUS במחיר חי

Uranus מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בUranusדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלUranus הוא 0.1396USD. היצע במחזור של Uranus(URANUS) הוא 0.00 URANUS , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.000229 $ 0.1505 $ 0.11316

7 ימים -0.59% $ -0.204140 $ 0.34425 $ 0.11316

30 ימים -0.34% $ -0.074470 $ 0.61921 $ 0.11316 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Uranus הראה תנועת מחירים של $0.000229 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Uranus נסחר בשיא של $0.34425 ושפל של $0.11316 . נרשם שינוי במחיר של -0.59% . מגמה אחרונה זו מציגה אתURANUS הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Uranus חווה -0.34% שינוי, המשקף בערך $-0.074470 לערכו. זה מצביע על כך ש URANUS עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Uranus המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה URANUS בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Uranus (URANUS) מודול חיזוי מחיר עובד? Uranus מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של URANUSעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךUranus לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של URANUS , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Uranus. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלURANUS . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלURANUS כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Uranus.

מדוע URANUS חיזוי מחירים חשוב?

URANUS תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם URANUS כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, URANUS ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של URANUS בחודש הבא? על פי Uranus (URANUS) כלי תחזית המחירים, המחיר URANUS הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 URANUS בשנת 2026? המחיר של 1 Uranus (URANUS) היום הוא $0.1396 . על פי מודול התחזית שלעיל, URANUS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של URANUS בשנת 2027? Uranus (URANUS) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 URANUS עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של URANUS בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Uranus (URANUS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של URANUS בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Uranus (URANUS) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 URANUS בשנת 2030? המחיר של 1 Uranus (URANUS) היום הוא $0.1396 . על פי מודול התחזית שלעיל, URANUS יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי URANUS תחזית המחיר בשנת 2040? Uranus (URANUS) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 URANUS עד שנת 2040.