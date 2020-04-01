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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Trust Wallet, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Trust Wallet, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Trust Wallet (TWT) ניתוח טכני היום

Trust Wallet (TWT) ניתוח טכני היום

דף Trust Wallet הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TWT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Trust Wallet למטה.

Trust Wallet (TWT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.4106--+1.10%+21.01%-8.66%
למידע נוסף על Trust Wallet מחיר

Trust Wallet אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Trust Wallet במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 4
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.4096
0.4095
R2
0.4095
0.4094
R1
0.4094
0.4094
PP
0.4093
0.4093
S1
0.4092
0.4092
S2
0.4091
0.4092
S3
0.409
0.4091

Trust Wallet אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.24M
$4.26 M
$4.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.43 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.44 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Trust Wallet זרימת הון

זרימת נטו פנימהTWTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.15 M0.41
2026-08-20$0.00 M0.41
2026-08-19-$0.01 M0.39
2026-08-18-$0.01 M0.38
2026-08-17$0.04 M0.38

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Trust Wallet

סחור ב Trust Wallet (TWT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Trust Wallet מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTWT
$0.4105
$0.4105$0.4105
+0.12%
203.80K (USDT)
/USDCTWT
$0.4107
$0.4107$0.4107
+0.17%
138.08K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TWT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0.4106 USD

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