Trust Wallet (TWT) ניתוח טכני היום דף Trust Wallet הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TWT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Trust Wallet למטה. הירשם

Trust Wallet (TWT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.4106 -- +1.10% +21.01% -8.66%

Trust Wallet אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Trust Wallet במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 9 נייטרלי 4 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.4096 0.4095 R2 0.4095 0.4094 R1 0.4094 0.4094 PP 0.4093 0.4093 S1 0.4092 0.4092 S2 0.4091 0.4092 S3 0.409 0.4091

Trust Wallet אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.24M $4.26 M $4.50 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.15 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.43 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.44 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Trust Wallet זרימת הון זרימת נטו פנימה TWTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.15 M 0.41 2026-08-20 $0.00 M 0.41 2026-08-19 -$0.01 M 0.39 2026-08-18 -$0.01 M 0.38 2026-08-17 $0.04 M 0.38 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Trust Wallet (TWT) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Trust Wallet מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT TWT $0.4105 $0.4105 $0.4105 +0.12% 203.80K (USDT) סַחַר / USDC TWT $0.4107 $0.4107 $0.4107 +0.17% 138.08K (USDT) סַחַר