Trust Wallet (TWT) מידע Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. אתר רשמי: https://trustwallet.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD קנה TWTעכשיו!

Trust Wallet (TWT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Trust Wallet (TWT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 315.99M $ 315.99M $ 315.99M ההיצע הכולל: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M אספקה במחזור: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (שווי מדולל מלא): $ 758.15M $ 758.15M $ 758.15M שיא כל הזמנים: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 שפל כל הזמנים: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 מחיר נוכחי: $ 0.7584 $ 0.7584 $ 0.7584 למידע נוסף על Trust Wallet (TWT) מחיר

Trust Wallet (TWT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Trust Wallet (TWT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TWT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TWTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TWTטוקניומיקה, חקרו אתTWTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TWT מעוניין להוסיף את Trust Wallet (TWT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TWT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TWT ב-MEXC עכשיו!

Trust Wallet (TWT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TWTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TWT עכשיו את היסטוריית המחירים!

TWT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TWT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TWT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TWTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

