TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

שֵׁםTWT

דירוגNo.163

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)2.11%

אספקת מחזור416,649,900

מקסימום היצע0

אספקה כוללת999,668,148

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2020-04-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.7177649227203773,2022-12-11

המחיר הנמוך ביותר0.00647761834255,2020-07-31

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

