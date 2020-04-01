עוד על TWT

Trust Wallet

Trust Wallet מְחִיר(TWT)

Trust Wallet (TWT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:00 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) מידע על מחיר (USD)

Trust Wallet (TWT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7672. במהלך 24 השעות האחרונות, TWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7543 לבין שיא של $ 0.801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.7177649227203773, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00647761834255.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TWT השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -2.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trust Wallet (TWT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Trust Wallet הוא $ 319.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 223.68K. ההיצע במחזור של TWT הוא 416.65M, עם היצע כולל של 999668148. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 766.95M.

Trust Wallet (TWT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Trust Walletהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.016937-2.16%
30 ימים$ -0.0324-4.06%
60 ימים$ +0.0921+13.64%
90 ימים$ -0.0808-9.53%
Trust Wallet שינוי מחיר היום

היום,TWT רשם שינוי של $ -0.016937 (-2.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Trust Wallet שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0324 (-4.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Trust Wallet שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TWT ראה שינוי של $ +0.0921 (+13.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Trust Wallet שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0808 (-9.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Trust Wallet (TWT)?

בדוק את Trust Wallet עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTrust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Trust Walletההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTWT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Trust Walletאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrust Wallet לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Trust Walletתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Trust Wallet (TWT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trust Wallet (TWT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trust Wallet.

בדוק את Trust Wallet תחזית המחיר עכשיו‏!

Trust Wallet (TWT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trust Wallet (TWT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TWT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Trust Wallet (TWT)

מחפש איך לקנותTrust Wallet? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Trust Walletב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Trust Wallet מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Trust Wallet, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTrust Wallet הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Trust Wallet

כמה שווה Trust Wallet (TWT) היום?
החי TWTהמחיר ב USD הוא 0.7672 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TWT ל USD?
המחיר הנוכחי של TWT ל USD הוא $ 0.7672. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Trust Wallet?
שווי השוק של TWT הוא $ 319.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TWT?
ההיצע במחזור של TWT הוא 416.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TWT?
‏‏TWT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.7177649227203773 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TWT?
TWT ‏‏רשם מחירATL של 0.00647761834255 USD.
מהו נפח המסחר של TWT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TWT הוא $ 223.68K USD.
האם TWT יעלה השנה?
TWT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TWT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:09:00 (UTC+8)

