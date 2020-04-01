Trust Wallet (TWT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7672. במהלך 24 השעות האחרונות, TWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7543 לבין שיא של $ 0.801, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.7177649227203773, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00647761834255.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TWT השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -2.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Trust Wallet (TWT) מידע שוק
BSC
שווי השוק הנוכחי של Trust Wallet הוא $ 319.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 223.68K. ההיצע במחזור של TWT הוא 416.65M, עם היצע כולל של 999668148. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 766.95M.
Trust Wallet (TWT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Trust Walletהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.016937
-2.16%
30 ימים
$ -0.0324
-4.06%
60 ימים
$ +0.0921
+13.64%
90 ימים
$ -0.0808
-9.53%
Trust Wallet שינוי מחיר היום
היום,TWT רשם שינוי של $ -0.016937 (-2.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Trust Wallet שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0324 (-4.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Trust Wallet שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TWT ראה שינוי של $ +0.0921 (+13.64%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Trust Wallet שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0808 (-9.53%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
Trust Walletתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Trust Wallet (TWT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trust Wallet (TWT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trust Wallet.
הבנת הטוקנומיקה של Trust Wallet (TWT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TWT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Trust Wallet (TWT)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.