Taiwan Semiconductor מחיר היום

מחיר Taiwan Semiconductor (TSMON) בזמן אמת היום הוא $ 277.34, עם שינוי של 2.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TSMON ל USD הוא $ 277.34 לכל TSMON.

Taiwan Semiconductor כרגע מדורג במקום #1956 לפי שווי שוק של $ 1.26M, עם היצע במחזור של 4.56K TSMON. ב‑24 השעות האחרונות, TSMON סחר בין $ 276.5 (נמוך) ל $ 288.1 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 623.2084597697356, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 228.88466810009672.

ביצועים לטווח קצר, TSMON נע ב -0.11% בשעה האחרונה ו -5.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.04K.

Taiwan Semiconductor (TSMON) מידע שוק

דירוג No.1956 שווי שוק $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M נפח (24 שעות) $ 63.04K$ 63.04K $ 63.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M אספקת מחזור 4.56K 4.56K 4.56K אספקה כוללת 4,560.95843368 4,560.95843368 4,560.95843368 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Taiwan Semiconductor הוא $ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.04K. ההיצע במחזור של TSMON הוא 4.56K, עם היצע כולל של 4560.95843368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.26M.