הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Taiwan Semiconductor % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $278.5 $278.5 $278.5 +1.24% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Taiwan Semiconductor תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Taiwan Semiconductor ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 278.5 בשנת 2025. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Taiwan Semiconductor ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 292.425 בשנת 2026. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TSMON הוא $ 307.0462 עם 10.25% שיעור צמיחה. Taiwan Semiconductor (TSMON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TSMON הוא $ 322.3985 עם 15.76% שיעור צמיחה. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TSMON הוא $ 338.5184 עם 21.55% שיעור צמיחה. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TSMON הוא $ 355.4444 עם 27.63% שיעור צמיחה. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Taiwan Semiconductor עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 578.9814. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Taiwan Semiconductor עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 943.0998. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 278.5 0.00%

2026 $ 292.425 5.00%

2027 $ 307.0462 10.25%

2028 $ 322.3985 15.76%

2029 $ 338.5184 21.55%

2030 $ 355.4444 27.63%

2031 $ 373.2166 34.01%

2032 $ 391.8774 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 411.4713 47.75%

2034 $ 432.0449 55.13%

2035 $ 453.6471 62.89%

2036 $ 476.3295 71.03%

2037 $ 500.1459 79.59%

2038 $ 525.1532 88.56%

2039 $ 551.4109 97.99%

2040 $ 578.9814 107.89% הצג עוד לטווח קצר Taiwan Semiconductor תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 278.5 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 278.5381 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 278.7670 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 279.6445 0.41% Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTSMONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $278.5 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTSMON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $278.5381 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTSMON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $278.7670 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Taiwan Semiconductor (TSMON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTSMON הוא $279.6445 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Taiwan Semiconductor מחיר נוכחי $ 278.5$ 278.5 $ 278.5 שינוי מחיר (24 שעות) +1.24% שווי שוק $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 4.56K 4.56K 4.56K נפח (24 שעות) $ 70.87K$ 70.87K $ 70.87K נפח (24 שעות) -- המחיר TSMON העדכני הוא $ 278.5. יש לו שינוי של +1.24% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 70.87Kב 24 שעות. בנוסף, TSMON יש כמות במעגל של 4.56K ושווי שוק כולל של $ 1.27M. צפה TSMON במחיר חי

Taiwan Semiconductor מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTaiwan Semiconductorדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTaiwan Semiconductor הוא 278.5USD. היצע במחזור של Taiwan Semiconductor(TSMON) הוא 0.00 TSMON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.27M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -6.8199 $ 285.14 $ 273.92

7 ימים -0.04% $ -11.9800 $ 297.68 $ 273.41

30 ימים -0.07% $ -21.8299 $ 632.18 $ 273.41 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Taiwan Semiconductor הראה תנועת מחירים של $-6.8199 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Taiwan Semiconductor נסחר בשיא של $297.68 ושפל של $273.41 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTSMON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Taiwan Semiconductor חווה -0.07% שינוי, המשקף בערך $-21.8299 לערכו. זה מצביע על כך ש TSMON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Taiwan Semiconductor המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TSMON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Taiwan Semiconductor (TSMON) מודול חיזוי מחיר עובד? Taiwan Semiconductor מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TSMONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTaiwan Semiconductor לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TSMON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Taiwan Semiconductor. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTSMON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTSMON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Taiwan Semiconductor.

מדוע TSMON חיזוי מחירים חשוב?

TSMON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TSMON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TSMON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TSMON בחודש הבא? על פי Taiwan Semiconductor (TSMON) כלי תחזית המחירים, המחיר TSMON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TSMON בשנת 2026? המחיר של 1 Taiwan Semiconductor (TSMON) היום הוא $278.5 . על פי מודול התחזית שלעיל, TSMON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TSMON בשנת 2027? Taiwan Semiconductor (TSMON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TSMON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TSMON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Taiwan Semiconductor (TSMON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TSMON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Taiwan Semiconductor (TSMON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TSMON בשנת 2030? המחיר של 1 Taiwan Semiconductor (TSMON) היום הוא $278.5 . על פי מודול התחזית שלעיל, TSMON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TSMON תחזית המחיר בשנת 2040? Taiwan Semiconductor (TSMON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TSMON עד שנת 2040. הירשם עכשיו