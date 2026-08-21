Bittensor (TAO) ניתוח טכני היום דף Bittensor הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bittensor למטה. הירשם

Bittensor (TAO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $216.65 -- +6.75% +8.48% -18.58%

Bittensor אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bittensor במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 2 קנה 6 ממוצעים נעים : מכור מכור 11 נייטרלי 0 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 2 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 217.0233 216.9566 R2 216.9566 216.9184 R1 216.9233 216.8948 PP 216.8566 216.8566 S1 216.8233 216.8184 S2 216.7566 216.7948 S3 216.7233 216.7566

Bittensor אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.44M $11.06 M $11.50 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -3.36M קניות פעילות ל-3 ימים $88.26 M מכירות פעילות ל-3 ימים $91.62 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -1.95M קניות פעילות ל-7 ימים $160.94 M מכירות פעילות ל-7 ימים $162.90 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Bittensor זרימת הון זרימת נטו פנימה TAOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.89 M 218.09 2026-08-20 $0.82 M 211.00 2026-08-19 -$0.71 M 196.00 2026-08-18 -$0.48 M 191.90 2026-08-17 $0.48 M 196.89 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.