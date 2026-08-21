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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bittensor, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Bittensor, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Bittensor (TAO) ניתוח טכני היום

Bittensor (TAO) ניתוח טכני היום

דף Bittensor הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TAO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Bittensor למטה.

Bittensor (TAO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$216.65--+6.75%+8.48%-18.58%
למידע נוסף על Bittensor מחיר

Bittensor אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Bittensor במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 2
קנה 6
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
217.0233
216.9566
R2
216.9566
216.9184
R1
216.9233
216.8948
PP
216.8566
216.8566
S1
216.8233
216.8184
S2
216.7566
216.7948
S3
216.7233
216.7566

Bittensor אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.44M
$11.06 M
$11.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-3.36M
קניות פעילות ל-3 ימים
$88.26 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$91.62 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-1.95M
קניות פעילות ל-7 ימים
$160.94 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$162.90 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Bittensor זרימת הון

זרימת נטו פנימהTAOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.89 M218.09
2026-08-20$0.82 M211.00
2026-08-19-$0.71 M196.00
2026-08-18-$0.48 M191.90
2026-08-17$0.48 M196.89

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Bittensor

סחור ב Bittensor (TAO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Bittensor מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTAO
$216.89
$216.89$216.89
+2.91%
21.62K (USDT)
/USDCTAO
$216.74
$216.74$216.74
+3.04%
1.20K (USDT)
/EURTAO
$185.12
$185.12$185.12
+2.66%
324.34 (USDT)
/USD1TAO
$216.52
$216.52$216.52
+2.55%
264.99 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TAO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TAO
TAO
USD
USD

1 TAO = 216.65 USD

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