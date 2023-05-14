TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

שֵׁםTAO

דירוגNo.36

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0008%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1,403.16%

אספקת מחזור9,833,091.58084594

מקסימום היצע21,000,000

אספקה כוללת21,000,000

שיעור מחזור0.4682%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים767.6796797200545,2024-04-11

המחיר הנמוך ביותר30.40095531468245,2023-05-14

בלוקצ'יין ציבוריTAO

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
