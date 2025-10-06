Syndicate מחיר היום

מחיר Syndicate (SYND) בזמן אמת היום הוא $ 0.1201, עם שינוי של 6.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SYND ל USD הוא $ 0.1201 לכל SYND.

Syndicate כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SYND. ב‑24 השעות האחרונות, SYND סחר בין $ 0.1154 (נמוך) ל $ 0.1362 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SYND נע ב +0.92% בשעה האחרונה ו -42.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.57K.

Syndicate (SYND) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 57.57K$ 57.57K $ 57.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.10M$ 120.10M $ 120.10M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Syndicate הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.57K. ההיצע במחזור של SYND הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.10M.