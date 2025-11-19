Syndicate (SYND) תחזית מחיר (USD)

קבל Syndicate תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SYND יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות SYND

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Syndicate % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1254 $0.1254 $0.1254 +2.03% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Syndicate תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Syndicate (SYND) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Syndicate ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1254 בשנת 2025. Syndicate (SYND) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Syndicate ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.13167 בשנת 2026. Syndicate (SYND) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SYND הוא $ 0.138253 עם 10.25% שיעור צמיחה. Syndicate (SYND) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SYND הוא $ 0.145166 עם 15.76% שיעור צמיחה. Syndicate (SYND) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SYND הוא $ 0.152424 עם 21.55% שיעור צמיחה. Syndicate (SYND) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SYND הוא $ 0.160045 עם 27.63% שיעור צמיחה. Syndicate (SYND) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Syndicate עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.260697. Syndicate (SYND) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Syndicate עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.424648. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.1254 0.00%

2026 $ 0.13167 5.00%

2027 $ 0.138253 10.25%

2028 $ 0.145166 15.76%

2029 $ 0.152424 21.55%

2030 $ 0.160045 27.63%

2031 $ 0.168047 34.01%

2032 $ 0.176450 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.185272 47.75%

2034 $ 0.194536 55.13%

2035 $ 0.204263 62.89%

2036 $ 0.214476 71.03%

2037 $ 0.225200 79.59%

2038 $ 0.236460 88.56%

2039 $ 0.248283 97.99%

2040 $ 0.260697 107.89% הצג עוד לטווח קצר Syndicate תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.1254 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.125417 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.125520 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.125915 0.41% Syndicate (SYND) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSYNDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.1254 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Syndicate (SYND) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSYND , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.125417 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Syndicate (SYND) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSYND , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.125520 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Syndicate (SYND) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSYND הוא $0.125915 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Syndicate מחיר נוכחי $ 0.1254$ 0.1254 $ 0.1254 שינוי מחיר (24 שעות) +2.03% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.32K$ 58.32K $ 58.32K נפח (24 שעות) -- המחיר SYND העדכני הוא $ 0.1254. יש לו שינוי של +2.03% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 58.32Kב 24 שעות. בנוסף, SYND יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה SYND במחיר חי

איך לקנות Syndicate (SYND) מנסה לקנות SYND? כעת ניתן לרכוש SYND באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Syndicate ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות SYND עכשיו

Syndicate מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSyndicateדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSyndicate הוא 0.1254USD. היצע במחזור של Syndicate(SYND) הוא 0.00 SYND , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.00% $ 0.000600 $ 0.1266 $ 0.1154

7 ימים -0.40% $ -0.086599 $ 0.2177 $ 0.1142

30 ימים -0.49% $ -0.123299 $ 0.3081 $ 0.1108 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Syndicate הראה תנועת מחירים של $0.000600 , המשקפת 0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Syndicate נסחר בשיא של $0.2177 ושפל של $0.1142 . נרשם שינוי במחיר של -0.40% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSYND הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Syndicate חווה -0.49% שינוי, המשקף בערך $-0.123299 לערכו. זה מצביע על כך ש SYND עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Syndicate המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SYND בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Syndicate (SYND) מודול חיזוי מחיר עובד? Syndicate מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SYNDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSyndicate לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SYND , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Syndicate. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSYND . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSYND כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Syndicate.

מדוע SYND חיזוי מחירים חשוב?

SYND תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SYND כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SYND ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SYND בחודש הבא? על פי Syndicate (SYND) כלי תחזית המחירים, המחיר SYND הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SYND בשנת 2026? המחיר של 1 Syndicate (SYND) היום הוא $0.1254 . על פי מודול התחזית שלעיל, SYND יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SYND בשנת 2027? Syndicate (SYND) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SYND עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SYND בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Syndicate (SYND) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SYND בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Syndicate (SYND) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SYND בשנת 2030? המחיר של 1 Syndicate (SYND) היום הוא $0.1254 . על פי מודול התחזית שלעיל, SYND יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SYND תחזית המחיר בשנת 2040? Syndicate (SYND) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SYND עד שנת 2040. הירשם עכשיו