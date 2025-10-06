המחיר החי של StrikeBit AIהיום הוא 0.01461 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת STRIKE של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק STRIKE בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.המחיר החי של StrikeBit AIהיום הוא 0.01461 USD. עקוב אחר עדכונים בזמן אמת STRIKE של USDהמחיר, תרשימים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות ועוד. בדוק STRIKE בקלות את מגמת המחיר ב MEXC עכשיו.

StrikeBit AI סֵמֶל

StrikeBit AI מְחִיר(STRIKE)

$0.0146
-2.34%1D
StrikeBit AI (STRIKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 21:16:58 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) מידע על מחיר (USD)

$ 0.01401
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.04711552179324889
$ 0.01216602536876859
-1.49%

-2.34%

-13.81%

-13.81%

StrikeBit AI (STRIKE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01461. במהלך 24 השעות האחרונות, STRIKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01401 לבין שיא של $ 0.024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STRIKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04711552179324889, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01216602536876859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STRIKE השתנה ב -1.49% במהלך השעה האחרונה, -2.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StrikeBit AI (STRIKE) מידע שוק

No.1590

10.49%

BSC

שווי השוק הנוכחי של StrikeBit AI הוא $ 3.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 198.58K. ההיצע במחזור של STRIKE הוא 209.90M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.22M.

StrikeBit AI (STRIKE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של StrikeBit AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003498-2.34%
30 ימים$ +0.00461+46.10%
60 ימים$ +0.00461+46.10%
90 ימים$ +0.00461+46.10%
StrikeBit AI שינוי מחיר היום

היום,STRIKE רשם שינוי של $ -0.0003498 (-2.34%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

StrikeBit AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00461 (+46.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

StrikeBit AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STRIKE ראה שינוי של $ +0.00461 (+46.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

StrikeBit AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00461 (+46.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של StrikeBit AI (STRIKE)?

בדוק את StrikeBit AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול StrikeBit AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTRIKE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים StrikeBit AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStrikeBit AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

StrikeBit AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StrikeBit AI (STRIKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StrikeBit AI (STRIKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StrikeBit AI.

בדוק את StrikeBit AI תחזית המחיר עכשיו‏!

StrikeBit AI (STRIKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StrikeBit AI (STRIKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STRIKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות StrikeBit AI (STRIKE)

מחפש איך לקנותStrikeBit AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש StrikeBit AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

StrikeBit AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של StrikeBit AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStrikeBit AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על StrikeBit AI

כמה שווה StrikeBit AI (STRIKE) היום?
החי STRIKEהמחיר ב USD הוא 0.01461 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STRIKE ל USD?
המחיר הנוכחי של STRIKE ל USD הוא $ 0.01461. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StrikeBit AI?
שווי השוק של STRIKE הוא $ 3.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STRIKE?
ההיצע במחזור של STRIKE הוא 209.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STRIKE?
‏‏STRIKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04711552179324889 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STRIKE?
STRIKE ‏‏רשם מחירATL של 0.01216602536876859 USD.
מהו נפח המסחר של STRIKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STRIKE הוא $ 198.58K USD.
האם STRIKE יעלה השנה?
STRIKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STRIKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-10-17 21:16:58 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
10-16 21:36:00עדכוני תעשייה
ETF ביטקוין ספוט בארה"ב רואים זרימה שלילית נטו של 104 מיליון דולר אתמול
10-16 15:41:06עדכוני תעשייה
לאחר הקריסה של "1011", הריבית הפתוחה בחוזים של מטבעות הקריפטו המרכזיים בשוק ממשיכה להישאר בשפל של שישה חודשים
10-15 12:29:00עדכוני תעשייה
697 מיליון דולר חוסלו בשוק ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-200,000 סוחרים חוסלו
10-15 05:12:00תובנות מומחים
פאוול: הצמיחה הכלכלית הנוכחית עשויה להיות טובה יותר מהצפוי, הורדת ריבית בספטמבר היא סבירה
10-14 20:24:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים יורדים בכל הלוח, SKYAI צונח מעל 40% ב-24 שעות
10-14 19:19:00עדכוני תעשייה
חיסולים בשוק עולים ל-624 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות, יותר מ-210,000 סוחרים חוסלו

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

