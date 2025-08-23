Huma Finance (HUMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02461. במהלך 24 השעות האחרונות, HUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0246 לבין שיא של $ 0.02773, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06927111521862415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02588442361157682.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUMA השתנה ב -1.64% במהלך השעה האחרונה, -7.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Huma Finance (HUMA) מידע שוק
No.613
$ 42.66M
$ 42.66M$ 42.66M
$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M
$ 246.10M
$ 246.10M$ 246.10M
1.73B
1.73B 1.73B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,999,997,858.111355
9,999,997,858.111355 9,999,997,858.111355
17.33%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Huma Finance הוא $ 42.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.86M. ההיצע במחזור של HUMA הוא 1.73B, עם היצע כולל של 9999997858.111355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.10M.
Huma Finance (HUMA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Huma Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0021077
-7.88%
30 ימים
$ -0.01443
-36.97%
60 ימים
$ -0.00577
-19.00%
90 ימים
$ -0.03526
-58.90%
Huma Finance שינוי מחיר היום
היום,HUMA רשם שינוי של $ -0.0021077 (-7.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Huma Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01443 (-36.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Huma Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HUMA ראה שינוי של $ -0.00577 (-19.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Huma Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03526 (-58.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Huma Finance (HUMA)?
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.
Huma Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Huma Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHUMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Huma Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHuma Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Huma Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Huma Finance (HUMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Huma Finance (HUMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Huma Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Huma Finance (HUMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Huma Finance (HUMA)
מחפש איך לקנותHuma Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Huma Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.