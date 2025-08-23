מה זהHuma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Huma Finance כמה שווה Huma Finance (HUMA) היום? החי HUMAהמחיר ב USD הוא 0.02461 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HUMA ל USD? $ 0.02461 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HUMA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Huma Finance? שווי השוק של HUMA הוא $ 42.66M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HUMA? ההיצע במחזור של HUMA הוא 1.73B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUMA? ‏‏HUMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06927111521862415 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUMA? HUMA ‏‏רשם מחירATL של 0.02588442361157682 USD . מהו נפח המסחר של HUMA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUMA הוא $ 2.86M USD . האם HUMA יעלה השנה? HUMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

