MANTRA מחיר היום

מחיר MANTRA (MANTRA) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.004419, עם שינוי של 11.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MANTRA ל ILS הוא ₪ 0.004419 לכל MANTRA.

MANTRA כרגע מדורג במקום #458 לפי שווי שוק של ₪ 23.35M, עם היצע במחזור של 5.28B MANTRA. ב‑24 השעות האחרונות, MANTRA סחר בין ₪ 0.0041 (נמוך) ל ₪ 0.005068 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.0795059054845356717, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0196040837707963183.

ביצועים לטווח קצר, MANTRA נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -12.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 151.32K.

MANTRA (MANTRA) מידע שוק

דירוג No.458 שווי שוק ₪ 23.35M₪ 23.35M ₪ 23.35M נפח (24 שעות) ₪ 151.32K₪ 151.32K ₪ 151.32K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 44.19M₪ 44.19M ₪ 44.19M אספקת מחזור 5.28B 5.28B 5.28B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 שיעור מחזור 52.84% בלוקצ'יין ציבורי MANTRA

שווי השוק הנוכחי של MANTRA הוא ₪ 23.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 151.32K. ההיצע במחזור של MANTRA הוא 5.28B, עם היצע כולל של 7237657438.02854852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 44.19M.