Lombard מחיר היום

מחיר Lombard (BARD) בזמן אמת היום הוא $ 0.7511, עם שינוי של 1.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BARD ל USD הוא $ 0.7511 לכל BARD.

Lombard כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- BARD. ב‑24 השעות האחרונות, BARD סחר בין $ 0.725 (נמוך) ל $ 0.7611 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, BARD נע ב +1.39% בשעה האחרונה ו -6.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 167.21K.

Lombard (BARD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 167.21K$ 167.21K $ 167.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 751.10M$ 751.10M $ 751.10M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Lombard הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 167.21K. ההיצע במחזור של BARD הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 751.10M.