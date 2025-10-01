STRIKE

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

שֵׁםSTRIKE

דירוגNo.1656

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1,76%

אספקת מחזור209 900 000

מקסימום היצע2 000 000 000

אספקה כוללת2 000 000 000

שיעור מחזור0.1049%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.04711552179324889,2025-10-01

המחיר הנמוך ביותר0.01216602536876859,2025-10-15

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואStrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
STRIKE/USDT
StrikeBit AI
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (STRIKE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
STRIKE/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (STRIKE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...