Strawberry AI סֵמֶל

Strawberry AI מְחִיר(STRAWBERRYAI)

1 STRAWBERRYAI ל USDמחיר חי:

$0.08696
$0.08696$0.08696
-6.72%1D
USD
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) טבלת מחירים חיה
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.07888
$ 0.07888$ 0.07888
24 שעות נמוך
$ 0.09971
$ 0.09971$ 0.09971
גבוה 24 שעות

$ 0.07888
$ 0.07888$ 0.07888

$ 0.09971
$ 0.09971$ 0.09971

$ 0.545890504382729
$ 0.545890504382729$ 0.545890504382729

$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725$ 0.000053408383833725

-0.85%

-6.72%

+0.08%

+0.08%

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08696. במהלך 24 השעות האחרונות, STRAWBERRYAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07888 לבין שיא של $ 0.09971, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STRAWBERRYAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.545890504382729, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000053408383833725.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STRAWBERRYAI השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -6.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) מידע שוק

No.1190

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 20.85K
$ 20.85K$ 20.85K

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Strawberry AI הוא $ 8.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.85K. ההיצע במחזור של STRAWBERRYAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.70M.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Strawberry AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0062647-6.72%
30 ימים$ +0.00457+5.54%
60 ימים$ +0.05305+156.44%
90 ימים$ +0.02941+51.10%
Strawberry AI שינוי מחיר היום

היום,STRAWBERRYAI רשם שינוי של $ -0.0062647 (-6.72%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Strawberry AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00457 (+5.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Strawberry AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STRAWBERRYAI ראה שינוי של $ +0.05305 (+156.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Strawberry AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02941 (+51.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Strawberry AI (STRAWBERRYAI)?

בדוק את Strawberry AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStrawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Strawberry AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTRAWBERRYAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Strawberry AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStrawberry AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Strawberry AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Strawberry AI (STRAWBERRYAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Strawberry AI (STRAWBERRYAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Strawberry AI.

בדוק את Strawberry AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Strawberry AI (STRAWBERRYAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STRAWBERRYAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

מחפש איך לקנותStrawberry AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Strawberry AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STRAWBERRYAI למטבעות מקומיים

1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל VND
2,288.3524
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל AUD
A$0.1330488
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל GBP
0.0643504
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל EUR
0.073916
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל USD
$0.08696
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל MYR
RM0.365232
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל TRY
3.56536
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל JPY
¥12.78312
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל ARS
ARS$114.87416
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל RUB
7.0298464
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל INR
7.613348
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל IDR
Rp1,402.5804488
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל KRW
120.6100416
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל PHP
4.9271536
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל EGP
￡E.4.21756
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל BRL
R$0.4713232
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל CAD
C$0.1200048
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל BDT
10.5795536
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל NGN
132.966188
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל COP
$349.2365776
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל ZAR
R.1.5278872
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל UAH
3.604492
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל VES
Bs12.1744
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל CLP
$83.4816
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל PKR
Rs24.6548992
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל KZT
46.5270784
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל THB
฿2.8209824
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל TWD
NT$2.6505408
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל AED
د.إ0.3191432
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל CHF
Fr0.069568
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל HKD
HK$0.6791576
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל AMD
֏33.2917664
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל MAD
.د.م0.78264
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל MXN
$1.6191952
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל SAR
ريال0.3261
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל PLN
0.3165344
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל RON
лв0.3756672
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל SEK
kr0.8269896
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל BGN
лв0.1452232
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל HUF
Ft29.557704
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל CZK
1.8244208
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל KWD
د.ك0.0265228
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל ILS
0.2930552
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל AOA
Kz79.2701272
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל BHD
.د.ب0.03278392
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל BMD
$0.08696
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל DKK
kr0.5548048
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל HNL
L2.2766128
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל MUR
3.9688544
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל NAD
$1.5244088
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל NOK
kr0.8774264
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל NZD
$0.147832
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל PAB
B/.0.08696
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל PGK
K0.3669712
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל QAR
ر.ق0.3156648
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) ל RSD
дин.8.7107832

Strawberry AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Strawberry AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStrawberry AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Strawberry AI

כמה שווה Strawberry AI (STRAWBERRYAI) היום?
החי STRAWBERRYAIהמחיר ב USD הוא 0.08696 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STRAWBERRYAI ל USD?
המחיר הנוכחי של STRAWBERRYAI ל USD הוא $ 0.08696. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Strawberry AI?
שווי השוק של STRAWBERRYAI הוא $ 8.70M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STRAWBERRYAI?
ההיצע במחזור של STRAWBERRYAI הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STRAWBERRYAI?
‏‏STRAWBERRYAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.545890504382729 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STRAWBERRYAI?
STRAWBERRYAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000053408383833725 USD.
מהו נפח המסחר של STRAWBERRYAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STRAWBERRYAI הוא $ 20.85K USD.
האם STRAWBERRYAI יעלה השנה?
STRAWBERRYAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STRAWBERRYAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

