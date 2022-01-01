Strawberry AI (STRAWBERRYAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Strawberry AI (STRAWBERRYAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) מידע Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) אתר רשמי: https://usestrawberry.ai מסמך לבן: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai סייר בלוקים: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 קנה STRAWBERRYAIעכשיו!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Strawberry AI (STRAWBERRYAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.07M $ 8.07M $ 8.07M שיא כל הזמנים: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 שפל כל הזמנים: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 מחיר נוכחי: $ 0.0807 $ 0.0807 $ 0.0807 למידע נוסף על Strawberry AI (STRAWBERRYAI) מחיר

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Strawberry AI (STRAWBERRYAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STRAWBERRYAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STRAWBERRYAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STRAWBERRYAIטוקניומיקה, חקרו אתSTRAWBERRYAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STRAWBERRYAI מעוניין להוסיף את Strawberry AI (STRAWBERRYAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STRAWBERRYAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STRAWBERRYAI ב-MEXC עכשיו!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STRAWBERRYAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STRAWBERRYAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

STRAWBERRYAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STRAWBERRYAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STRAWBERRYAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STRAWBERRYAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

