מה זהStorm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Storm Trade כמה שווה Storm Trade (STORM) היום? החי STORMהמחיר ב USD הוא 0.01279 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי STORM ל USD? $ 0.01279 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של STORM ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Storm Trade? שווי השוק של STORM הוא $ 3.30M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של STORM? ההיצע במחזור של STORM הוא 258.23M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STORM? ‏‏STORM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04709112881488389 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STORM? STORM ‏‏רשם מחירATL של 0.011925820839253908 USD . מהו נפח המסחר של STORM? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STORM הוא $ 62.68K USD . האם STORM יעלה השנה? STORM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STORM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Storm Trade (STORM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

