Storm Trade סֵמֶל

Storm Trade מְחִיר(STORM)

1 STORM ל USDמחיר חי:

Storm Trade (STORM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:54:57 (UTC+8)

Storm Trade (STORM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.07%

-2.21%

-8.58%

-8.58%

Storm Trade (STORM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01279. במהלך 24 השעות האחרונות, STORM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01268 לבין שיא של $ 0.01332, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STORMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04709112881488389, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011925820839253908.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STORM השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Storm Trade (STORM) מידע שוק

No.1615

25.82%

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של Storm Trade הוא $ 3.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.68K. ההיצע במחזור של STORM הוא 258.23M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.79M.

Storm Trade (STORM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Storm Tradeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000289-2.21%
30 ימים$ -0.00155-10.81%
60 ימים$ -0.00383-23.05%
90 ימים$ -0.00555-30.27%
Storm Trade שינוי מחיר היום

היום,STORM רשם שינוי של $ -0.000289 (-2.21%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Storm Trade שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00155 (-10.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Storm Trade שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STORM ראה שינוי של $ -0.00383 (-23.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Storm Trade שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00555 (-30.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Storm Trade (STORM)?

בדוק את Storm Trade עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStorm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Storm Tradeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTORM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Storm Tradeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStorm Trade לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Storm Tradeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Storm Trade (STORM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Storm Trade (STORM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Storm Trade.

בדוק את Storm Trade תחזית המחיר עכשיו‏!

Storm Trade (STORM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Storm Trade (STORM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STORM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Storm Trade (STORM)

מחפש איך לקנותStorm Trade? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Storm Tradeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STORM למטבעות מקומיים

Storm Trade מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Storm Trade, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStorm Trade הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Storm Trade

כמה שווה Storm Trade (STORM) היום?
החי STORMהמחיר ב USD הוא 0.01279 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STORM ל USD?
המחיר הנוכחי של STORM ל USD הוא $ 0.01279. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Storm Trade?
שווי השוק של STORM הוא $ 3.30M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STORM?
ההיצע במחזור של STORM הוא 258.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STORM?
‏‏STORM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04709112881488389 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STORM?
STORM ‏‏רשם מחירATL של 0.011925820839253908 USD.
מהו נפח המסחר של STORM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STORM הוא $ 62.68K USD.
האם STORM יעלה השנה?
STORM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STORM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:54:57 (UTC+8)

