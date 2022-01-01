Storm Trade (STORM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Storm Trade (STORM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Storm Trade (STORM) מידע Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. אתר רשמי: https://storm.tg/ מסמך לבן: https://docs.storm.tg/ סייר בלוקים: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM קנה STORMעכשיו!

Storm Trade (STORM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Storm Trade (STORM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.95M $ 12.95M $ 12.95M שיא כל הזמנים: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 שפל כל הזמנים: $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 מחיר נוכחי: $ 0.01295 $ 0.01295 $ 0.01295 למידע נוסף על Storm Trade (STORM) מחיר

Storm Trade (STORM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Storm Trade (STORM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STORM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STORMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STORMטוקניומיקה, חקרו אתSTORMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STORM מעוניין להוסיף את Storm Trade (STORM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STORM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STORM ב-MEXC עכשיו!

Storm Trade (STORM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STORMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STORM עכשיו את היסטוריית המחירים!

STORM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STORM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STORM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STORMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

