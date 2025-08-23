עוד על SPT

SeaFi סֵמֶל

SeaFi מְחִיר(SPT)

-13.07%1D
SeaFi (SPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:03:04 (UTC+8)

SeaFi (SPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.40%

-13.07%

-10.18%

-10.18%

SeaFi (SPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01024. במהלך 24 השעות האחרונות, SPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01 לבין שיא של $ 0.0134, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.27008574018862186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00883870930302408.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPT השתנה ב +2.40% במהלך השעה האחרונה, -13.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SeaFi (SPT) מידע שוק

No.7431

0.00%

SUI

שווי השוק הנוכחי של SeaFi הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 476.38. ההיצע במחזור של SPT הוא 0.00, עם היצע כולל של 98600000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

SeaFi (SPT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SeaFiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0015396-13.07%
30 ימים$ -0.00975-48.78%
60 ימים$ -0.00366-26.34%
90 ימים$ -0.02257-68.80%
SeaFi שינוי מחיר היום

היום,SPT רשם שינוי של $ -0.0015396 (-13.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SeaFi שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00975 (-48.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SeaFi שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPT ראה שינוי של $ -0.00366 (-26.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SeaFi שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02257 (-68.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SeaFi (SPT)?

בדוק את SeaFi עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSeaFi (SPT)

SeaPad is a fair, innovative, and trusted launchpad platform that builds on new emerging blockchain platforms such as Sui, Sei, Arbitrum, zkSync, and others.

SeaFi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SeaFiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SeaFiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSeaFi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SeaFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SeaFi (SPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SeaFi (SPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SeaFi.

בדוק את SeaFi תחזית המחיר עכשיו‏!

SeaFi (SPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SeaFi (SPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SeaFi (SPT)

מחפש איך לקנותSeaFi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SeaFiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SPT למטבעות מקומיים

SeaFi מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SeaFi, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSeaFi הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SeaFi

כמה שווה SeaFi (SPT) היום?
החי SPTהמחיר ב USD הוא 0.01024 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPT ל USD?
המחיר הנוכחי של SPT ל USD הוא $ 0.01024. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SeaFi?
שווי השוק של SPT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPT?
ההיצע במחזור של SPT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPT?
‏‏SPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.27008574018862186 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPT?
SPT ‏‏רשם מחירATL של 0.00883870930302408 USD.
מהו נפח המסחר של SPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPT הוא $ 476.38 USD.
האם SPT יעלה השנה?
SPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

