מחיר Shopify (SHOPON) בזמן אמת היום הוא $ 138.68, עם שינוי של 3.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHOPON ל USD הוא $ 138.68 לכל SHOPON.

Shopify כרגע מדורג במקום #2430 לפי שווי שוק של $ 491.38K, עם היצע במחזור של 3.54K SHOPON. ב‑24 השעות האחרונות, SHOPON סחר בין $ 136.94 (נמוך) ל $ 149.11 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 484.91787532574256, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 138.6031384583193.

ביצועים לטווח קצר, SHOPON נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -12.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 98.97K.

Shopify (SHOPON) מידע שוק

דירוג No.2430 שווי שוק $ 491.38K$ 491.38K $ 491.38K נפח (24 שעות) $ 98.97K$ 98.97K $ 98.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 491.38K$ 491.38K $ 491.38K אספקת מחזור 3.54K 3.54K 3.54K אספקה כוללת 3,543.29999452 3,543.29999452 3,543.29999452 בלוקצ'יין ציבורי ETH

