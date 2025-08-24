עוד על RUJI

RUJI סֵמֶל

RUJI מְחִיר(RUJI)

1 RUJI ל USDמחיר חי:

$1.5705
+2.93%1D
USD
RUJI (RUJI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:46:04 (UTC+8)

RUJI (RUJI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.4683
24 שעות נמוך
$ 1.6124
גבוה 24 שעות

$ 1.4683
$ 1.6124
--
--
-0.77%

+2.93%

+4.88%

+4.88%

RUJI (RUJI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.5705. במהלך 24 השעות האחרונות, RUJI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.4683 לבין שיא של $ 1.6124, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUJI השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, +2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RUJI (RUJI) מידע שוק

--
$ 62.89K
$ 62.89K$ 62.89K

$ 0.00
--
--
RUNE

שווי השוק הנוכחי של RUJI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.89K. ההיצע במחזור של RUJI הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

RUJI (RUJI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של RUJIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.044706+2.93%
30 ימים$ +0.5309+51.06%
60 ימים$ +1.0705+214.10%
90 ימים$ +1.0705+214.10%
RUJI שינוי מחיר היום

היום,RUJI רשם שינוי של $ +0.044706 (+2.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

RUJI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.5309 (+51.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

RUJI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RUJI ראה שינוי של $ +1.0705 (+214.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

RUJI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.0705 (+214.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של RUJI (RUJI)?

בדוק את RUJI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRUJI (RUJI)

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

RUJI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול RUJIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRUJI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים RUJIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRUJI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

RUJIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RUJI (RUJI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RUJI (RUJI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RUJI.

בדוק את RUJI תחזית המחיר עכשיו‏!

RUJI (RUJI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RUJI (RUJI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RUJI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות RUJI (RUJI)

מחפש איך לקנותRUJI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש RUJIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RUJI למטבעות מקומיים

1 RUJI(RUJI) ל VND
41,327.7075
1 RUJI(RUJI) ל AUD
A$2.41857
1 RUJI(RUJI) ל GBP
1.16217
1 RUJI(RUJI) ל EUR
1.334925
1 RUJI(RUJI) ל USD
$1.5705
1 RUJI(RUJI) ל MYR
RM6.611805
1 RUJI(RUJI) ל TRY
64.42191
1 RUJI(RUJI) ל JPY
¥230.8635
1 RUJI(RUJI) ל ARS
ARS$2,130.932925
1 RUJI(RUJI) ל RUB
126.33102
1 RUJI(RUJI) ל INR
137.654325
1 RUJI(RUJI) ל IDR
Rp25,745.89752
1 RUJI(RUJI) ל KRW
2,190.37635
1 RUJI(RUJI) ל PHP
89.439975
1 RUJI(RUJI) ל EGP
￡E.76.247775
1 RUJI(RUJI) ל BRL
R$8.4807
1 RUJI(RUJI) ל CAD
C$2.16729
1 RUJI(RUJI) ל BDT
191.44395
1 RUJI(RUJI) ל NGN
2,408.73867
1 RUJI(RUJI) ל COP
$6,332.648625
1 RUJI(RUJI) ל ZAR
R.27.70362
1 RUJI(RUJI) ל UAH
64.98729
1 RUJI(RUJI) ל VES
Bs218.2995
1 RUJI(RUJI) ל CLP
$1,512.3915
1 RUJI(RUJI) ל PKR
Rs445.26816
1 RUJI(RUJI) ל KZT
839.824875
1 RUJI(RUJI) ל THB
฿50.94702
1 RUJI(RUJI) ל TWD
NT$47.978775
1 RUJI(RUJI) ל AED
د.إ5.763735
1 RUJI(RUJI) ל CHF
Fr1.2564
1 RUJI(RUJI) ל HKD
HK$12.234195
1 RUJI(RUJI) ל AMD
֏599.412735
1 RUJI(RUJI) ל MAD
.د.م14.16591
1 RUJI(RUJI) ל MXN
$29.289825
1 RUJI(RUJI) ל SAR
ريال5.889375
1 RUJI(RUJI) ל PLN
5.732325
1 RUJI(RUJI) ל RON
лв6.800265
1 RUJI(RUJI) ל SEK
kr15.029685
1 RUJI(RUJI) ל BGN
лв2.622735
1 RUJI(RUJI) ל HUF
Ft534.362625
1 RUJI(RUJI) ל CZK
33.090435
1 RUJI(RUJI) ל KWD
د.ك0.4790025
1 RUJI(RUJI) ל ILS
5.27688
1 RUJI(RUJI) ל AOA
Kz1,431.620685
1 RUJI(RUJI) ל BHD
.د.ب0.590508
1 RUJI(RUJI) ל BMD
$1.5705
1 RUJI(RUJI) ל DKK
kr10.0512
1 RUJI(RUJI) ל HNL
L41.11569
1 RUJI(RUJI) ל MUR
72.195885
1 RUJI(RUJI) ל NAD
$27.687915
1 RUJI(RUJI) ל NOK
kr15.92487
1 RUJI(RUJI) ל NZD
$2.66985
1 RUJI(RUJI) ל PAB
B/.1.5705
1 RUJI(RUJI) ל PGK
K6.53328
1 RUJI(RUJI) ל QAR
ر.ق5.71662
1 RUJI(RUJI) ל RSD
дин.157.913775

RUJI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של RUJI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרRUJI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על RUJI

כמה שווה RUJI (RUJI) היום?
החי RUJIהמחיר ב USD הוא 1.5705 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RUJI ל USD?
המחיר הנוכחי של RUJI ל USD הוא $ 1.5705. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RUJI?
שווי השוק של RUJI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RUJI?
ההיצע במחזור של RUJI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RUJI?
‏‏RUJI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RUJI?
RUJI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של RUJI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RUJI הוא $ 62.89K USD.
האם RUJI יעלה השנה?
RUJI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RUJI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:46:04 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

