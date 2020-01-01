RUJI (RUJI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי RUJI (RUJI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

RUJI (RUJI) מידע Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets. אתר רשמי: https://rujira.network/ סייר בלוקים: https://finder.kujira.app/kaiyo-1 קנה RUJIעכשיו!

RUJI (RUJI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור RUJI (RUJI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 1.745 $ 1.745 $ 1.745 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 1.3596 $ 1.3596 $ 1.3596 למידע נוסף על RUJI (RUJI) מחיר

RUJI (RUJI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של RUJI (RUJI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RUJI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RUJIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RUJIטוקניומיקה, חקרו אתRUJIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RUJI מעוניין להוסיף את RUJI (RUJI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RUJI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RUJI ב-MEXC עכשיו!

RUJI (RUJI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RUJIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RUJI עכשיו את היסטוריית המחירים!

RUJI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RUJI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RUJI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RUJIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

