Reservoir סֵמֶל

Reservoir מְחִיר(DAM)

1 DAM ל USDמחיר חי:

$0.04548
$0.04548$0.04548
-5.64%1D
USD
Reservoir (DAM) טבלת מחירים חיה
Reservoir (DAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04265
$ 0.04265$ 0.04265
24 שעות נמוך
$ 0.04926
$ 0.04926$ 0.04926
גבוה 24 שעות

$ 0.04265
$ 0.04265$ 0.04265

$ 0.04926
$ 0.04926$ 0.04926

$ 0.14504204109117425
$ 0.14504204109117425$ 0.14504204109117425

$ 0.04435130509912063
$ 0.04435130509912063$ 0.04435130509912063

+1.26%

-5.64%

-43.61%

-43.61%

Reservoir (DAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04554. במהלך 24 השעות האחרונות, DAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04265 לבין שיא של $ 0.04926, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14504204109117425, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04435130509912063.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAM השתנה ב +1.26% במהלך השעה האחרונה, -5.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-43.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reservoir (DAM) מידע שוק

No.1170

$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M

$ 155.79K
$ 155.79K$ 155.79K

$ 45.54M
$ 45.54M$ 45.54M

199.99M
199.99M 199.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.99%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Reservoir הוא $ 9.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 155.79K. ההיצע במחזור של DAM הוא 199.99M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.54M.

Reservoir (DAM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Reservoirהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0027184-5.64%
30 ימים$ +0.01434+45.96%
60 ימים$ +0.01434+45.96%
90 ימים$ +0.01434+45.96%
Reservoir שינוי מחיר היום

היום,DAM רשם שינוי של $ -0.0027184 (-5.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Reservoir שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01434 (+45.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Reservoir שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DAM ראה שינוי של $ +0.01434 (+45.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Reservoir שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01434 (+45.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Reservoir (DAM)?

בדוק את Reservoir עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהReservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Reservoirההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Reservoirאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךReservoir לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Reservoirתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Reservoir (DAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Reservoir (DAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Reservoir.

בדוק את Reservoir תחזית המחיר עכשיו‏!

Reservoir (DAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Reservoir (DAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Reservoir (DAM)

מחפש איך לקנותReservoir? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Reservoirב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

DAM למטבעות מקומיים

1 Reservoir(DAM) ל VND
1,198.3851
1 Reservoir(DAM) ל AUD
A$0.0701316
1 Reservoir(DAM) ל GBP
0.0336996
1 Reservoir(DAM) ל EUR
0.038709
1 Reservoir(DAM) ל USD
$0.04554
1 Reservoir(DAM) ל MYR
RM0.1917234
1 Reservoir(DAM) ל TRY
1.8680508
1 Reservoir(DAM) ל JPY
¥6.69438
1 Reservoir(DAM) ל ARS
ARS$61.8747426
1 Reservoir(DAM) ל RUB
3.6641484
1 Reservoir(DAM) ל INR
3.991581
1 Reservoir(DAM) ל IDR
Rp746.5572576
1 Reservoir(DAM) ל KRW
63.514638
1 Reservoir(DAM) ל PHP
2.5944138
1 Reservoir(DAM) ל EGP
￡E.2.2127886
1 Reservoir(DAM) ל BRL
R$0.245916
1 Reservoir(DAM) ל CAD
C$0.0628452
1 Reservoir(DAM) ל BDT
5.551326
1 Reservoir(DAM) ל NGN
69.8465196
1 Reservoir(DAM) ל COP
$183.628665
1 Reservoir(DAM) ל ZAR
R.0.8033256
1 Reservoir(DAM) ל UAH
1.8844452
1 Reservoir(DAM) ל VES
Bs6.33006
1 Reservoir(DAM) ל CLP
$43.85502
1 Reservoir(DAM) ל PKR
Rs12.9115008
1 Reservoir(DAM) ל KZT
24.352515
1 Reservoir(DAM) ל THB
฿1.4773176
1 Reservoir(DAM) ל TWD
NT$1.391247
1 Reservoir(DAM) ל AED
د.إ0.1671318
1 Reservoir(DAM) ל CHF
Fr0.036432
1 Reservoir(DAM) ל HKD
HK$0.355212
1 Reservoir(DAM) ל AMD
֏17.3812518
1 Reservoir(DAM) ל MAD
.د.م0.4107708
1 Reservoir(DAM) ל MXN
$0.8479548
1 Reservoir(DAM) ל SAR
ريال0.170775
1 Reservoir(DAM) ל PLN
0.166221
1 Reservoir(DAM) ל RON
лв0.1976436
1 Reservoir(DAM) ל SEK
kr0.4358178
1 Reservoir(DAM) ל BGN
лв0.0760518
1 Reservoir(DAM) ל HUF
Ft15.5264076
1 Reservoir(DAM) ל CZK
0.9595278
1 Reservoir(DAM) ל KWD
د.ك0.0138897
1 Reservoir(DAM) ל ILS
0.1530144
1 Reservoir(DAM) ל AOA
Kz41.5128978
1 Reservoir(DAM) ל BHD
.د.ب0.01716858
1 Reservoir(DAM) ל BMD
$0.04554
1 Reservoir(DAM) ל DKK
kr0.291456
1 Reservoir(DAM) ל HNL
L1.1922372
1 Reservoir(DAM) ל MUR
2.0934738
1 Reservoir(DAM) ל NAD
$0.8028702
1 Reservoir(DAM) ל NOK
kr0.4617756
1 Reservoir(DAM) ל NZD
$0.077418
1 Reservoir(DAM) ל PAB
B/.0.04554
1 Reservoir(DAM) ל PGK
K0.1894464
1 Reservoir(DAM) ל QAR
ر.ق0.1657656
1 Reservoir(DAM) ל RSD
дин.4.5804132

Reservoir מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Reservoir, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרReservoir הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Reservoir

כמה שווה Reservoir (DAM) היום?
החי DAMהמחיר ב USD הוא 0.04554 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAM ל USD?
המחיר הנוכחי של DAM ל USD הוא $ 0.04554. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Reservoir?
שווי השוק של DAM הוא $ 9.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAM?
ההיצע במחזור של DAM הוא 199.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAM?
‏‏DAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14504204109117425 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAM?
DAM ‏‏רשם מחירATL של 0.04435130509912063 USD.
מהו נפח המסחר של DAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAM הוא $ 155.79K USD.
האם DAM יעלה השנה?
DAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Reservoir (DAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DAM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DAM
DAM
USD
USD

1 DAM = 0.04554 USD

מסחרDAM

USDTDAM
$0.04548
$0.04548$0.04548
-5.64%

