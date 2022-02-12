RSS3 מחיר היום

מחיר RSS3 (RSS3) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.007266, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RSS3 ל ILS הוא ₪ 0.007266 לכל RSS3.

RSS3 כרגע מדורג במקום #1101 לפי שווי שוק של ₪ 6.75M, עם היצע במחזור של 929.62M RSS3. ב‑24 השעות האחרונות, RSS3 סחר בין ₪ 0.006794 (נמוך) ל ₪ 0.0079 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.117817604207747156, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0148328407752276836.

ביצועים לטווח קצר, RSS3 נע ב -0.91% בשעה האחרונה ו +10.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 55.07K.

RSS3 (RSS3) מידע שוק

דירוג No.1101 שווי שוק ₪ 6.75M₪ 6.75M ₪ 6.75M נפח (24 שעות) ₪ 55.07K₪ 55.07K ₪ 55.07K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 7.27M₪ 7.27M ₪ 7.27M אספקת מחזור 929.62M 929.62M 929.62M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,055,772,199.8297999 1,055,772,199.8297999 1,055,772,199.8297999 שיעור מחזור 92.96% תאריך הנפקה 2022-02-12 20:00:00 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של RSS3 הוא ₪ 6.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 55.07K. ההיצע במחזור של RSS3 הוא 929.62M, עם היצע כולל של 1055772199.8297999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 7.27M.