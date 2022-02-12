RSS3

RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization.

שֵׁםRSS3

דירוגNo.689

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.50%

אספקת מחזור824,758,347.8041034

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,019,175,015.1997412

שיעור מחזור0.8247%

תאריך הנפקה2022-02-12 20:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.7252800014410093,2022-02-15

המחיר הנמוך ביותר0.03500157405928747,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

