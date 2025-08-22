Ring AI (RINGAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01008. במהלך 24 השעות האחרונות, RINGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00967 לבין שיא של $ 0.01045, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RINGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8774047729237169, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006375287174417198.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RINGAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ring AI (RINGAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Ring AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 516.22. ההיצע במחזור של RINGAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.
Ring AI (RINGAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ring AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +0.00027
+2.75%
60 ימים
$ +0.00226
+28.90%
90 ימים
$ -0.00361
-26.37%
Ring AI שינוי מחיר היום
היום,RINGAI רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ring AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00027 (+2.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ring AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RINGAI ראה שינוי של $ +0.00226 (+28.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ring AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00361 (-26.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ring AI (RINGAI)?
Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.