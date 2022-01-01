Ring AI (RINGAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ring AI (RINGAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ring AI (RINGAI) מידע Ring AI is an advanced AI platform that revolutionizes customer support and sales through fully autonomous, phone-based agents. אתר רשמי: https://www.tryring.ai/ מסמך לבן: https://docs.tryring.ai/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc092A137df3cF2B9e5971ba1874D26487C12626d קנה RINGAIעכשיו!

Ring AI (RINGAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ring AI (RINGAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 920.00K $ 920.00K $ 920.00K שיא כל הזמנים: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 שפל כל הזמנים: $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 $ 0.006375287174417198 מחיר נוכחי: $ 0.0092 $ 0.0092 $ 0.0092 למידע נוסף על Ring AI (RINGAI) מחיר

Ring AI (RINGAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ring AI (RINGAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RINGAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RINGAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RINGAIטוקניומיקה, חקרו אתRINGAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Ring AI (RINGAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RINGAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RINGAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

RINGAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RINGAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RINGAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RINGAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

