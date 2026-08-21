Pyth Network (PYTH) ניתוח טכני היום דף Pyth Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PYTH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pyth Network למטה. הירשם

Pyth Network (PYTH) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04527 -- +11.61% -4.66% +12.97%

Pyth Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pyth Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 1 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0453 0.04527 R2 0.04527 0.04523 R1 0.0452 0.04521 PP 0.04517 0.04517 S1 0.0451 0.04513 S2 0.04507 0.04511 S3 0.045 0.04507

Pyth Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.01M $6.08 M $6.07 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.16M קניות פעילות ל-3 ימים $0.98 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.82 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.17M קניות פעילות ל-7 ימים $2.29 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.12 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pyth Network זרימת הון זרימת נטו פנימה PYTHUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.22 M 0.04 2026-08-20 $0.18 M 0.04 2026-08-19 $0.03 M 0.04 2026-08-18 -$0.17 M 0.04 2026-08-17 $0.03 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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