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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pyth Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pyth Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Pyth Network (PYTH) ניתוח טכני היום

Pyth Network (PYTH) ניתוח טכני היום

דף Pyth Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PYTH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pyth Network למטה.

Pyth Network (PYTH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04527--+11.61%-4.66%+12.97%
למידע נוסף על Pyth Network מחיר

Pyth Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pyth Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 1
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0453
0.04527
R2
0.04527
0.04523
R1
0.0452
0.04521
PP
0.04517
0.04517
S1
0.0451
0.04513
S2
0.04507
0.04511
S3
0.045
0.04507

Pyth Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.01M
$6.08 M
$6.07 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.16M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.98 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.82 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.17M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.29 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pyth Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהPYTHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.22 M0.04
2026-08-20$0.18 M0.04
2026-08-19$0.03 M0.04
2026-08-18-$0.17 M0.04
2026-08-17$0.03 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Pyth Network

סחור ב Pyth Network (PYTH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pyth Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPYTH
$0.04521
$0.04521$0.04521
+2.35%
37.06M (USDT)
/USDCPYTH
$0.04519
$0.04519$0.04519
+2.33%
1.23M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PYTH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0.04527 USD

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