The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

