Pyth Network (PYTH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pyth Network (PYTH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pyth Network (PYTH) מידע The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. אתר רשמי: https://pyth.network/ מסמך לבן: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 קנה PYTHעכשיו!

Pyth Network (PYTH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pyth Network (PYTH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 662.97M $ 662.97M $ 662.97M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B שיא כל הזמנים: $ 4 $ 4 $ 4 שפל כל הזמנים: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 מחיר נוכחי: $ 0.1153 $ 0.1153 $ 0.1153 למידע נוסף על Pyth Network (PYTH) מחיר

Pyth Network (PYTH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pyth Network (PYTH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PYTH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PYTHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PYTHטוקניומיקה, חקרו אתPYTHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PYTH מעוניין להוסיף את Pyth Network (PYTH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PYTH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PYTH ב-MEXC עכשיו!

Pyth Network (PYTH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PYTHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PYTH עכשיו את היסטוריית המחירים!

PYTH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PYTH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PYTH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PYTHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

