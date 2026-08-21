Vulcan Forged PYR (PYR) ניתוח טכני היום דף Vulcan Forged PYR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PYR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Vulcan Forged PYR למטה. הירשם

Vulcan Forged PYR (PYR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01871 -- -67.11% -80.54% -92.65%

Vulcan Forged PYR זרימת הון זרימת נטו פנימה PYRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.02 2026-08-20 -$0.01 M 0.02 2026-08-19 $0.00 M 0.02 2026-08-18 $0.02 M 0.02 2026-08-17 -$0.05 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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