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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Vulcan Forged PYR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Vulcan Forged PYR, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Vulcan Forged PYR (PYR) ניתוח טכני היום

Vulcan Forged PYR (PYR) ניתוח טכני היום

דף Vulcan Forged PYR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PYR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Vulcan Forged PYR למטה.

Vulcan Forged PYR (PYR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01871---67.11%-80.54%-92.65%
למידע נוסף על Vulcan Forged PYR מחיר

Vulcan Forged PYR זרימת הון

זרימת נטו פנימהPYRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.02
2026-08-20-$0.01 M0.02
2026-08-19$0.00 M0.02
2026-08-18$0.02 M0.02
2026-08-17-$0.05 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Vulcan Forged PYR

סחור ב Vulcan Forged PYR (PYR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Vulcan Forged PYR מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPYR
$0.01871
$0.01871$0.01871
-1.93%
4.25M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PYR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PYR
PYR
USD
USD

1 PYR = 0.01871 USD

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