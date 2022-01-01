Vulcan Forged PYR (PYR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Vulcan Forged PYR (PYR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Vulcan Forged PYR (PYR) מידע Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. אתר רשמי: https://vulcanforged.com/ מסמך לבן: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers קנה PYRעכשיו!

Vulcan Forged PYR (PYR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vulcan Forged PYR (PYR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 44.39M $ 44.39M $ 44.39M ההיצע הכולל: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M אספקה במחזור: $ 44.06M $ 44.06M $ 44.06M FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.38M $ 50.38M $ 50.38M שיא כל הזמנים: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 שפל כל הזמנים: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 מחיר נוכחי: $ 1.0075 $ 1.0075 $ 1.0075 למידע נוסף על Vulcan Forged PYR (PYR) מחיר

Vulcan Forged PYR (PYR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vulcan Forged PYR (PYR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PYR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PYRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PYRטוקניומיקה, חקרו אתPYRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PYR מעוניין להוסיף את Vulcan Forged PYR (PYR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PYR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PYR ב-MEXC עכשיו!

Vulcan Forged PYR (PYR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PYRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PYR עכשיו את היסטוריית המחירים!

PYR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PYR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PYR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PYRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

