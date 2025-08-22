עוד על RPL

RPL מידע על מחיר

RPL מסמך לבן

RPL אתר רשמי

RPL טוקניומיקה

RPL תחזית מחיר

RPL היסטוריה

RPL מדריך קנייה

RPLממיר מטבעות לפיאט

RPL ספוט

RPL חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rocket Pool סֵמֶל

Rocket Pool מְחִיר(RPL)

1 RPL ל USDמחיר חי:

$7.309
$7.309$7.309
-5.51%1D
USD
Rocket Pool (RPL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:24:24 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 7.298
$ 7.298$ 7.298
24 שעות נמוך
$ 8.163
$ 8.163$ 8.163
גבוה 24 שעות

$ 7.298
$ 7.298$ 7.298

$ 8.163
$ 8.163$ 8.163

$ 154.7288747531403
$ 154.7288747531403$ 154.7288747531403

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

-1.06%

-5.51%

-0.02%

-0.02%

Rocket Pool (RPL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 7.309. במהלך 24 השעות האחרונות, RPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 7.298 לבין שיא של $ 8.163, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 154.7288747531403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0911751633458.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RPL השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -5.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rocket Pool (RPL) מידע שוק

No.263

$ 158.07M
$ 158.07M$ 158.07M

$ 415.13K
$ 415.13K$ 415.13K

$ 158.07M
$ 158.07M$ 158.07M

21.63M
21.63M 21.63M

--
----

21,626,144.54130466
21,626,144.54130466 21,626,144.54130466

ETH

שווי השוק הנוכחי של Rocket Pool הוא $ 158.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 415.13K. ההיצע במחזור של RPL הוא 21.63M, עם היצע כולל של 21626144.54130466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.07M.

Rocket Pool (RPL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Rocket Poolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.42621-5.51%
30 ימים$ +0.454+6.62%
60 ימים$ +2.3+45.91%
90 ימים$ +2.431+49.83%
Rocket Pool שינוי מחיר היום

היום,RPL רשם שינוי של $ -0.42621 (-5.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rocket Pool שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.454 (+6.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rocket Pool שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RPL ראה שינוי של $ +2.3 (+45.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rocket Pool שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2.431 (+49.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rocket Pool (RPL)?

בדוק את Rocket Pool עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rocket Poolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRPL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rocket Poolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRocket Pool לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Rocket Poolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rocket Pool (RPL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rocket Pool (RPL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rocket Pool.

בדוק את Rocket Pool תחזית המחיר עכשיו‏!

Rocket Pool (RPL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rocket Pool (RPL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RPL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rocket Pool (RPL)

מחפש איך לקנותRocket Pool? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rocket Poolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RPL למטבעות מקומיים

1 Rocket Pool(RPL) ל VND
192,336.335
1 Rocket Pool(RPL) ל AUD
A$11.25586
1 Rocket Pool(RPL) ל GBP
5.40866
1 Rocket Pool(RPL) ל EUR
6.21265
1 Rocket Pool(RPL) ל USD
$7.309
1 Rocket Pool(RPL) ל MYR
RM30.6978
1 Rocket Pool(RPL) ל TRY
299.52282
1 Rocket Pool(RPL) ל JPY
¥1,074.423
1 Rocket Pool(RPL) ל ARS
ARS$9,655.189
1 Rocket Pool(RPL) ל RUB
589.1054
1 Rocket Pool(RPL) ל INR
639.90295
1 Rocket Pool(RPL) ל IDR
Rp117,887.08027
1 Rocket Pool(RPL) ל KRW
10,137.29064
1 Rocket Pool(RPL) ל PHP
414.78575
1 Rocket Pool(RPL) ל EGP
￡E.354.63268
1 Rocket Pool(RPL) ל BRL
R$39.76096
1 Rocket Pool(RPL) ל CAD
C$10.08642
1 Rocket Pool(RPL) ל BDT
881.02686
1 Rocket Pool(RPL) ל NGN
11,158.72339
1 Rocket Pool(RPL) ל COP
$29,236
1 Rocket Pool(RPL) ל ZAR
R.128.12677
1 Rocket Pool(RPL) ל UAH
299.37664
1 Rocket Pool(RPL) ל VES
Bs1,023.26
1 Rocket Pool(RPL) ל CLP
$7,009.331
1 Rocket Pool(RPL) ל PKR
Rs2,055.36389
1 Rocket Pool(RPL) ל KZT
3,893.94284
1 Rocket Pool(RPL) ל THB
฿237.10396
1 Rocket Pool(RPL) ל TWD
NT$222.77832
1 Rocket Pool(RPL) ל AED
د.إ26.82403
1 Rocket Pool(RPL) ל CHF
Fr5.8472
1 Rocket Pool(RPL) ל HKD
HK$57.08329
1 Rocket Pool(RPL) ל AMD
֏2,767.47976
1 Rocket Pool(RPL) ל MAD
.د.م65.56173
1 Rocket Pool(RPL) ל MXN
$136.23976
1 Rocket Pool(RPL) ל SAR
ريال27.40875
1 Rocket Pool(RPL) ל PLN
26.60476
1 Rocket Pool(RPL) ל RON
лв31.57488
1 Rocket Pool(RPL) ל SEK
kr69.58168
1 Rocket Pool(RPL) ל BGN
лв12.20603
1 Rocket Pool(RPL) ל HUF
Ft2,482.64803
1 Rocket Pool(RPL) ל CZK
153.26973
1 Rocket Pool(RPL) ל KWD
د.ك2.229245
1 Rocket Pool(RPL) ל ILS
24.70442
1 Rocket Pool(RPL) ל AOA
Kz6,662.66513
1 Rocket Pool(RPL) ל BHD
.د.ب2.755493
1 Rocket Pool(RPL) ל BMD
$7.309
1 Rocket Pool(RPL) ל DKK
kr46.63142
1 Rocket Pool(RPL) ל HNL
L189.52237
1 Rocket Pool(RPL) ל MUR
333.58276
1 Rocket Pool(RPL) ל NAD
$127.76132
1 Rocket Pool(RPL) ל NOK
kr73.89399
1 Rocket Pool(RPL) ל NZD
$12.4253
1 Rocket Pool(RPL) ל PAB
B/.7.309
1 Rocket Pool(RPL) ל PGK
K30.55162
1 Rocket Pool(RPL) ל QAR
ر.ق26.38549
1 Rocket Pool(RPL) ל RSD
дин.731.99635

Rocket Pool מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rocket Pool, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRocket Pool הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rocket Pool

כמה שווה Rocket Pool (RPL) היום?
החי RPLהמחיר ב USD הוא 7.309 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RPL ל USD?
המחיר הנוכחי של RPL ל USD הוא $ 7.309. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rocket Pool?
שווי השוק של RPL הוא $ 158.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RPL?
ההיצע במחזור של RPL הוא 21.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RPL?
‏‏RPL השיג מחיר שיא (ATH) של 154.7288747531403 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RPL?
RPL ‏‏רשם מחירATL של 0.0911751633458 USD.
מהו נפח המסחר של RPL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RPL הוא $ 415.13K USD.
האם RPL יעלה השנה?
RPL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RPL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:24:24 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RPL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 7.309 USD

מסחרRPL

USDTRPL
$7.309
$7.309$7.309
-5.48%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד