Rocket Pool (RPL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 7.309. במהלך 24 השעות האחרונות, RPL נסחר בטווח שבין שפל של $ 7.298 לבין שיא של $ 8.163, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RPLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 154.7288747531403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0911751633458.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RPL השתנה ב -1.06% במהלך השעה האחרונה, -5.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Rocket Pool (RPL) מידע שוק
$ 158.07M
$ 415.13K
$ 158.07M
21.63M
--
21,626,144.54130466
שווי השוק הנוכחי של Rocket Pool הוא $ 158.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 415.13K. ההיצע במחזור של RPL הוא 21.63M, עם היצע כולל של 21626144.54130466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.07M.
Rocket Pool (RPL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Rocket Poolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.42621
-5.51%
30 ימים
$ +0.454
+6.62%
60 ימים
$ +2.3
+45.91%
90 ימים
$ +2.431
+49.83%
Rocket Pool שינוי מחיר היום
היום,RPL רשם שינוי של $ -0.42621 (-5.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Rocket Pool שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.454 (+6.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Rocket Pool שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RPL ראה שינוי של $ +2.3 (+45.91%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Rocket Pool שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2.431 (+49.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rocket Pool (RPL)?
Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
Rocket Pool זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rocket Poolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקRPL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rocket Poolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRocket Pool לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Rocket Poolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Rocket Pool (RPL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rocket Pool (RPL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rocket Pool.
הבנת הטוקנומיקה של Rocket Pool (RPL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RPL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Rocket Pool (RPL)
מחפש איך לקנותRocket Pool? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rocket Poolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.