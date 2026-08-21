ConstitutionDAO (PEOPLE) ניתוח טכני היום דף ConstitutionDAO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PEOPLE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ConstitutionDAO למטה. הירשם

ConstitutionDAO (PEOPLE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.010343 -- +33.02% +92.78% +55.23%

ConstitutionDAO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ConstitutionDAO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 18 נייטרלי 1 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.010357 0.01035 R2 0.01035 0.010341 R1 0.010336 0.010337 PP 0.010329 0.010329 S1 0.010315 0.01032 S2 0.010308 0.010316 S3 0.010294 0.010308

ConstitutionDAO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.61M $7.77 M $8.38 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $2.30 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.32 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $2.69 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.72 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. ConstitutionDAO זרימת הון זרימת נטו פנימה PEOPLEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.29 M 0.01 2026-08-20 $0.34 M 0.01 2026-08-19 -$0.15 M 0.01 2026-08-18 $0.34 M 0.01 2026-08-17 -$0.15 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב ConstitutionDAO (PEOPLE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ConstitutionDAO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT PEOPLE $0.010343 $0.010343 $0.010343 +10.03% 10.74M (USDT) סַחַר