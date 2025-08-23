מה זהConstitutionDAO (PEOPLE)

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

ConstitutionDAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPEOPLE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ConstitutionDAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךConstitutionDAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ConstitutionDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ConstitutionDAO (PEOPLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ConstitutionDAO (PEOPLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ConstitutionDAO.

בדוק את ConstitutionDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

ConstitutionDAO (PEOPLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ConstitutionDAO (PEOPLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEOPLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ConstitutionDAO (PEOPLE)

מחפש איך לקנותConstitutionDAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ConstitutionDAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PEOPLE למטבעות מקומיים

נסה ממיר

ConstitutionDAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ConstitutionDAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ConstitutionDAO כמה שווה ConstitutionDAO (PEOPLE) היום? החי PEOPLEהמחיר ב USD הוא 0.01955 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PEOPLE ל USD? $ 0.01955 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PEOPLE ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של ConstitutionDAO? שווי השוק של PEOPLE הוא $ 98.93M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PEOPLE? ההיצע במחזור של PEOPLE הוא 5.06B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEOPLE? ‏‏PEOPLE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.1851931054831471 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEOPLE? PEOPLE ‏‏רשם מחירATL של 0.000709875438770561 USD . מהו נפח המסחר של PEOPLE? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEOPLE הוא $ 2.02M USD . האם PEOPLE יעלה השנה? PEOPLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEOPLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

