ConstitutionDAO (PEOPLE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ConstitutionDAO (PEOPLE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) מידע ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. אתר רשמי: https://www.constitutiondao.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA קנה PEOPLEעכשיו!

ConstitutionDAO (PEOPLE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ConstitutionDAO (PEOPLE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 94.62M $ 94.62M $ 94.62M ההיצע הכולל: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B אספקה במחזור: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (שווי מדולל מלא): $ 94.62M $ 94.62M $ 94.62M שיא כל הזמנים: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 שפל כל הזמנים: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 מחיר נוכחי: $ 0.0187 $ 0.0187 $ 0.0187 למידע נוסף על ConstitutionDAO (PEOPLE) מחיר

ConstitutionDAO (PEOPLE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ConstitutionDAO (PEOPLE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PEOPLE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PEOPLEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PEOPLEטוקניומיקה, חקרו אתPEOPLEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PEOPLE מעוניין להוסיף את ConstitutionDAO (PEOPLE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PEOPLE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PEOPLE ב-MEXC עכשיו!

ConstitutionDAO (PEOPLE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PEOPLEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PEOPLE עכשיו את היסטוריית המחירים!

PEOPLE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PEOPLE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PEOPLE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PEOPLEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!