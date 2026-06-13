Pendulum מחיר היום

מחיר Pendulum (PEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.01229497, עם שינוי של 0.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEN ל USD הוא $ 0.01229497 לכל PEN.

Pendulum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,042,029, עם היצע במחזור של 84.75M PEN. ב‑24 השעות האחרונות, PEN סחר בין $ 0.01228461 (נמוך) ל $ 0.01251165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.351594, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00417427.

ביצועים לטווח קצר, PEN נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +1.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 701.36.

Pendulum (PEN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) $ 701.36$ 701.36 $ 701.36 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 84.75M 84.75M 84.75M אספקה כוללת 149,933,229.0 149,933,229.0 149,933,229.0

שווי השוק הנוכחי של Pendulum הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 701.36. ההיצע במחזור של PEN הוא 84.75M, עם היצע כולל של 149933229.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.