Pendle (PENDLE) ניתוח טכני היום דף Pendle הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PENDLE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pendle למטה. הירשם

Pendle (PENDLE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.538 -- +13.84% -5.94% -17.58%

Pendle אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pendle במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 2 קנה 18 ממוצעים נעים : קנה מכור 3 נייטרלי 0 קנה 11 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 1.5393 1.539 R2 1.539 1.5387 R1 1.5388 1.5386 PP 1.5384 1.5384 S1 1.5382 1.5381 S2 1.5378 1.538 S3 1.5376 1.5378

Pendle אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.04M $3.01 M $3.05 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.20M קניות פעילות ל-3 ימים $1.94 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.74 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $3.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $3.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Pendle זרימת הון זרימת נטו פנימה PENDLEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.20 M 1.51 2026-08-20 $0.23 M 1.49 2026-08-19 -$0.91 M 1.37 2026-08-18 $0.02 M 1.35 2026-08-17 -$0.35 M 1.32 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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