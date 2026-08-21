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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pendle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Pendle, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Pendle (PENDLE) ניתוח טכני היום

Pendle (PENDLE) ניתוח טכני היום

דף Pendle הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PENDLE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Pendle למטה.

Pendle (PENDLE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.538--+13.84%-5.94%-17.58%
למידע נוסף על Pendle מחיר

Pendle אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Pendle במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 2
קנה 18
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 0קנה 11
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.5393
1.539
R2
1.539
1.5387
R1
1.5388
1.5386
PP
1.5384
1.5384
S1
1.5382
1.5381
S2
1.5378
1.538
S3
1.5376
1.5378

Pendle אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$3.01 M
$3.05 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.20M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.94 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.74 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$3.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$3.08 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Pendle זרימת הון

זרימת נטו פנימהPENDLEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.20 M1.51
2026-08-20$0.23 M1.49
2026-08-19-$0.91 M1.37
2026-08-18$0.02 M1.35
2026-08-17-$0.35 M1.32

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Pendle

סחור ב Pendle (PENDLE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Pendle מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPENDLE
$1.538
$1.538$1.538
+3.22%
692.30K (USDT)
/USDCPENDLE
$1.537
$1.537$1.537
+3.22%
40.97K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PENDLE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 1.538 USD

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