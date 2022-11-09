PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

שֵׁםPENDLE

דירוגNo.96

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0002%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)54.61%

אספקת מחזור169,256,419.42930102

מקסימום היצע0

אספקה כוללת281,527,448.45853144

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים7.517135769763217,2024-04-11

המחיר הנמוך ביותר0.033486880201439986,2022-11-09

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

