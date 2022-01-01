Pendle (PENDLE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pendle (PENDLE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pendle (PENDLE) מידע Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. אתר רשמי: https://pendle.finance/ מסמך לבן: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827 קנה PENDLEעכשיו!

Pendle (PENDLE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pendle (PENDLE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 859.22M $ 859.22M $ 859.22M ההיצע הכולל: $ 281.53M $ 281.53M $ 281.53M אספקה במחזור: $ 167.91M $ 167.91M $ 167.91M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B שיא כל הזמנים: $ 7.5305 $ 7.5305 $ 7.5305 שפל כל הזמנים: $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 $ 0.033486880201439986 מחיר נוכחי: $ 5.117 $ 5.117 $ 5.117 למידע נוסף על Pendle (PENDLE) מחיר

Pendle (PENDLE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pendle (PENDLE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PENDLE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PENDLEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PENDLEטוקניומיקה, חקרו אתPENDLEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PENDLE מעוניין להוסיף את Pendle (PENDLE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PENDLE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PENDLE ב-MEXC עכשיו!

Pendle (PENDLE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PENDLEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PENDLE עכשיו את היסטוריית המחירים!

PENDLE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PENDLE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PENDLE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PENDLEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

