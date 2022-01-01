PAID Network (PAID) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PAID Network (PAID), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PAID Network (PAID) מידע PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency. אתר רשמי: https://paidnetwork.com/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x655a51e6803faf50d4ace80fa501af2f29c856cf קנה PAIDעכשיו!

PAID Network (PAID) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PAID Network (PAID), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.48M $ 11.48M $ 11.48M ההיצע הכולל: $ 589.69M $ 589.69M $ 589.69M אספקה במחזור: $ 514.70M $ 514.70M $ 514.70M FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.26M $ 13.26M $ 13.26M שיא כל הזמנים: $ 0.183 $ 0.183 $ 0.183 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0223 $ 0.0223 $ 0.0223 למידע נוסף על PAID Network (PAID) מחיר

PAID Network (PAID) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PAID Network (PAID) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PAID אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PAIDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PAIDטוקניומיקה, חקרו אתPAIDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PAID מעוניין להוסיף את PAID Network (PAID) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PAID, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PAID ב-MEXC עכשיו!

PAID Network (PAID) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PAIDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PAID עכשיו את היסטוריית המחירים!

PAID חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PAID עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PAID משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PAIDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

