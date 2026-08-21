XP8 מחיר היום

מחיר XP8 (XP8) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00211, עם שינוי של 17.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XP8 ל ILS הוא ₪ 0.00211 לכל XP8.

XP8 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- XP8. ב‑24 השעות האחרונות, XP8 סחר בין ₪ 0.00162 (נמוך) ל ₪ 0.00249 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, XP8 נע ב +20.57% בשעה האחרונה ו +124.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 2.67K.

XP8 (XP8) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 2.67K₪ 2.67K ₪ 2.67K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 57.39K₪ 57.39K ₪ 57.39K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 27,196,758 27,196,758 27,196,758 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של XP8 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 2.67K. ההיצע במחזור של XP8 הוא --, עם היצע כולל של 27196758. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 57.39K.