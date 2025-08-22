עוד על ORAI

Oraichain סֵמֶל

Oraichain מְחִיר(ORAI)

1 ORAI ל USDמחיר חי:

$2.782
$2.782$2.782
-9.29%1D
USD
Oraichain (ORAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:17:32 (UTC+8)

Oraichain (ORAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.782
$ 2.782$ 2.782
24 שעות נמוך
$ 3.207
$ 3.207$ 3.207
גבוה 24 שעות

$ 2.782
$ 2.782$ 2.782

$ 3.207
$ 3.207$ 3.207

$ 107.47632244
$ 107.47632244$ 107.47632244

$ 0.9138843220735346
$ 0.9138843220735346$ 0.9138843220735346

-0.93%

-9.29%

-11.07%

-11.07%

Oraichain (ORAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 2.782. במהלך 24 השעות האחרונות, ORAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.782 לבין שיא של $ 3.207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 107.47632244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9138843220735346.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORAI השתנה ב -0.93% במהלך השעה האחרונה, -9.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oraichain (ORAI) מידע שוק

No.647

$ 38.46M
$ 38.46M$ 38.46M

$ 161.64K
$ 161.64K$ 161.64K

$ 55.03M
$ 55.03M$ 55.03M

13.82M
13.82M 13.82M

19,779,272
19,779,272 19,779,272

18,014,986.26
18,014,986.26 18,014,986.26

69.88%

ORAI

שווי השוק הנוכחי של Oraichain הוא $ 38.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.64K. ההיצע במחזור של ORAI הוא 13.82M, עם היצע כולל של 18014986.26. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.03M.

Oraichain (ORAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Oraichainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.28492-9.29%
30 ימים$ -0.36-11.46%
60 ימים$ +0.332+13.55%
90 ימים$ -0.54-16.26%
Oraichain שינוי מחיר היום

היום,ORAI רשם שינוי של $ -0.28492 (-9.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Oraichain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.36 (-11.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Oraichain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORAI ראה שינוי של $ +0.332 (+13.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Oraichain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.54 (-16.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Oraichain (ORAI)?

בדוק את Oraichain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOraichain (ORAI)

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

Oraichain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Oraichainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקORAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Oraichainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOraichain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Oraichainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Oraichain (ORAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Oraichain (ORAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Oraichain.

בדוק את Oraichain תחזית המחיר עכשיו‏!

Oraichain (ORAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Oraichain (ORAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Oraichain (ORAI)

מחפש איך לקנותOraichain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Oraichainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ORAI למטבעות מקומיים

Oraichain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Oraichain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOraichain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Oraichain

כמה שווה Oraichain (ORAI) היום?
החי ORAIהמחיר ב USD הוא 2.782 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORAI ל USD?
המחיר הנוכחי של ORAI ל USD הוא $ 2.782. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Oraichain?
שווי השוק של ORAI הוא $ 38.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORAI?
ההיצע במחזור של ORAI הוא 13.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORAI?
‏‏ORAI השיג מחיר שיא (ATH) של 107.47632244 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORAI?
ORAI ‏‏רשם מחירATL של 0.9138843220735346 USD.
מהו נפח המסחר של ORAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORAI הוא $ 161.64K USD.
האם ORAI יעלה השנה?
ORAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:17:32 (UTC+8)

